Касса здоровья напоминает, что продолжается вакцинация против COVID-19

СМС-уведомления будут отправлены поэтапно в зависимости от статуса вакцинации конкретного человека. Первыми СМС-уведомление получат все жители Эстонии старше 60 лет, которым еще не была сделана ни одна прививка против коронавируса. Затем уведомления получат те пожилые люди, у которых еще не доведен до конца первый курс вакцинации. Среди последних уведомления получают пожилые люди, которые должны быть вакцинированы первой или второй бустерной дозой.

„При определенных условиях - таких как наличие хронических заболеваний и пожилой возраст - иммунная система человека недостаточно крепкая или устойчивая. Поэтому важно, чтобы пожилые люди снова прошли вакцинацию от коронавируса, и СМС-уведомления для нас — надежный способ напомнить людям об этом“, — сказала руководитель отдела первичных медицинских услуг Кассы Здоровья Кюлли Фридеманн. По ее словам в Эстонии все еще много пожилых людей, которые еще не начали курс вакцинации или чья последняя доза вакцины была сделана более шести месяцев назад.

Все контактные данные людей поступают из Регистра народонаселения и из Государственного портала, где люди могут сами регистрировать свои контактные данные. Чтобы рассылка СМС-уведомлений доходила до людей и была эффективной, Касса Здоровья просит людей обновить свои контактные данные на Государственном портале www.eesti.ee и добавить номер телефона и адрес электронной почты, которыми они пользуется.

По словам руководителя юридического отдела Кассы Здоровья Эрго Палло, Касса Здоровья занимается информированием людей по разным причинам - например, истечение срока действия медицинской страховки или Европейской карты медицинского страхования, а также по поводу приглашений на вакцинацию от COVID-19. Касса Здоровья отправляет уведомления как письмом на домашний адрес или на адрес электронной почты, так и с помощью СМС.

Если человек не желает получать СМС-уведомления от Кассы Здоровья, то ему следует отправить электронное письмо с запросом на адрес [email protected] .