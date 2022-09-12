Президент Алар Карис: постараемся повышать расходы ответственно, чтобы мы могли оставить будущим поколениям что-то кроме долгов(20)
Президент Алар Карис в понедельник выступил перед Рийгикогу с речью.
Уважаемый Рийгикогу!
Уважаемые гости!
Мне вновь выпала честь находиться в самой важной палате парламентарной Эстонии – в Рийгикогу. Именно здесь вы, избранные народом законодатели, должны будете решать, в каком направлении и каким темпом будет идти Эстония.
Будут это неуверенные слепые шаги или твердая поступь? Глядя только себе под ноги или замечая соратников? До первого виража или устремляя взгляд к горизонту? Думая прежде всего о выборах в марте следующего года или имея мудрость задаться вопросом о том, какой в результате сегодняшних решений будет Эстония наших детей и внуков?
Я по-прежнему желаю быть в этом для Рийгикогу хорошим партнером, который может иногда дать непрошенный совет, если чувствует, что у него есть для этого знания и опыт, и даже подтолкнуть, если увидит для этого причину.
Область, требующая самых быстрых решений, которыми вы будете заниматься в эти недели, – цены на энергоносители. Вопрос срочный, но постараемся все же обсудить возможности и сравнить свои идеи с идеями коллег из других стран, чтобы найти лучшее возможное решение. Как для домашних потребителей, так и для предприятий. И, конечно, я обращаюсь к вам с просьбой: если вы примете закон, то не оставляйте в нем места для толкования, которое может войти в противоречие с Конституцией и замедлить вступление закона в силу.
С другой стороны, надо понимать, что мы не можем вечно оплачивать счета за отопление за счет государственного займа. Высокие цены на энергоносители могут держаться годы. Нам экстренно необходимы новые энергетические мощности, которые не зависели бы от произвола воинствующих или недемократических стран. В Эстонии за последние пару десятков лет создано множество концепций и стратегий в части сберегающих окружающую среду решений по энергетике. Так, мощность планируемых морских ветряных парков в несколько раз превышает потребности самой Эстонии, но беда в том, что все это осталось лишь воздушными замками. Прошу теперь работать целеустремленно, чтобы через три или четыре года мы по-прежнему не обсуждали в этом зале необходимость поддерживать домохозяйства и предприятия при оплате выросших счетов за электричество и отопление, а с гордостью говорили о новых электрических мощностях Эстонии.
У нас много технологических предприятий, которые развивают энергетические решения и материалы будущего или оптимизируют энергопотребление. Давайте, смягчая нынешний кризис, воздержимся от решений, которые лишают такие инновации будущего.
В последнее время стало популярным увеличение различных расходов в госбюджете, не говоря уже в это же время о росте налогов. Совершение инвестиций, необходимых для увеличения связанных с кризисом расходов и усиления обороноспособности, за счет заемных средств является разумным, но покрытие долгосрочных расходов на счет временных займов – нет. Наше оставшееся в прошлом стремление к балансу бюджета обеспечивало, с одной стороны, устойчивость бюджета, с другой же помогало держать под контролем тех политиков, которые намеревались играть при помощи бюджетных денег роль Санта Клауса. В ситуации, когда все требовали соблюдать равновесие бюджета, политики, давая обещания, должны были показать, где следует сэкономить или за счет какого налога эти средства поступят в бюджет. Нынешняя ситуация создала иллюзию того, что расходы можно увеличить без повышения налогов или не отказываясь от чего-то другого.
Это самообман и обман избирателей. Бюджет – это не черная дыра и не perpetuum mobile. Постараемся повышать расходы ответственно, чтобы мы могли оставить будущим поколениям что-то кроме долгов, которые они, надеюсь, смогут выплатить. Будем помнить, что повышение расходов без поиска для них долгосрочного источника покрытия означает, что ответственность за нынешние решения отложена и ляжет на плечи следующих составов Рийгикогу и правительства.
Забывать об этом – значит поступать легкомысленно и беспечно, не заботясь о следующих поколениях.
Уважаемые законодатели!
Поговорим о безопасности. Но пока не о броне, боеприпасах, полигонах и союзниках.
Поговорим о том, что образование и культура – это широкомасштабная государственная оборона Эстонии, наша духовная дальняя артиллерия и противовоздушная оборона средней дальности против глупости. Образование и культура – это надежная оборона Эстонии для поддержания внешнего и внутреннего мира.
Призываю всех членов Рийгикогу, независимо от партийной принадлежности и членства в парламентской комиссии, помнить об этом каждый день. Правда, это означает более серьезное финансирование образования и духовности, повышение престижа работы учителя. Но какова альтернатива? Необразованность и глупость, в том числе и при решении государственных дел. А это, друзья, для Эстонии намного более серьезная опасность, чем возможный воздушный десант или танковая атака врага.
Теперь о так называемой тяжелой безопасности, без которой не будет эстонского образования, культуры, природы, государства и самой Эстонии.
Решение президента Путина вести войну России против Украины – жестокая агрессия в центре Европы – уничтожила прежнюю архитектуру безопасности. Рийгикогу и правительство отреагировали на войну Кремля однозначно и резко, приняв ряд решений, повышающих обороноспособность и безопасность Эстонии. Но мы еще только на середине пути.
Планы в области государственной обороны должны быть реализованы нами независимо от того, кто является премьер-министром или какие партии формируют правительство. Расходы на оборону могут казаться во время общего снижения благополучия очень высокими, но в ситуации, когда в Европе идет война, в которой Европа защищается от агрессора, а Эстония подвергается серьезным кибератакам, мы не можем экономить на этой статье бюджета.
Дополнительные силы: противовоздушная оборона малой дальности, противотанковая оборона, информированность о ситуации, инфраструктура союзников, кибербезопасность и реализация свободной воли через Союз обороны, критически нам необходимы. Как и ПВО средней дальности, по которой еще ведутся обсуждения.
При этом важно не только развитие военных способностей, но и те стороны широкомасштабной государственной обороны, которые касаются внутренней безопасности и обеспечения функционирования государства. Отдельно скажу о развитии гражданской обороны, которой до сих пор уделялось меньше внимания, чем военной государственной обороне. Уроки, извлеченные из войны, которую Россия ведет в Украине, ясно показывают, что если мы хотим спасти жизни гражданского населения, то должны быть лучше подготовлены. Жители Эстонии должны знать, что делать во время кризиса или военной угрозы, нам надо продолжать работу по оповещению об угрозе, подготовке убежищ и эвакуационных действий. Я надеюсь, что Рийгикогу при разработке серьезной концепции гражданской обороны будет таким же требовательным, как и в вопросах военной государственной обороны.
Европейский союз отреагировал на российскую агрессию более решительно и едино, чем полагали противники. Наша самая большая сила как раз и кроется в нашем единстве, для достижения и поддержания которого все должны прикладывать постоянные усилия. Украина нуждается для достижения победы в нашей политической поддержке, а также в военной, гуманитарной и экономической помощи. Эстонское государство и народ сделали очень много для поддержки военных беженцев. Человечность – это не бремя, и мы не должны уставать помогать. Мы без сомнения можем помочь и помогаем украинцам на их пути присоединения к Европейскому союзу. Это останется нашим приоритетом еще на многие годы.
В общении с союзниками определяющую роль играют активные двухсторонние переговоры и взаимное уважение. Наша безопасность зависит и от их безопасности. Это означает, что заботы и радости должны разделяться нами. И мы всегда должны быть готовы вносить свой вклад в миссии, которые важны для наших союзников.
Эстония является членом самого сильного в мире военного союза – НАТО, чтобы обеспечить свою безопасность и мир. Теперь мы рады тому, что в тот же союз скоро войдут ближайшие соседи Эстонии – Финляндия и Швеция, которые могут рассчитывать на этом пути на нашу всестороннюю поддержку.
Я очень рад, что в этом зале среди гостей находятся дипломаты. Именно глядя на вас, я вспоминаю, что малые государства реагируют на угрозы быстрее, потому что маленькая лодка чувствует и слабую волну, ей не нужен шторм, чтобы заметить опасность. Поэтому разумно больше к нам прислушиваться, особенно когда мы бьем тревогу.
Уважаемый Рийгикогу!
Скажу и о том, какова роль президента как защитника Конституции. Идут споры о том, может ли президент оставить закон непровозглашенным только в том случае, когда он противоречит Конституции. Такого ограничения Конституция не устанавливает, да и размышления ее авторов подтверждают, что задача президента при проверке законов шире.
В 1991 году было предложено, чтобы в задачу президента входил контроль качества законов. Тогда, когда Рийгикогу восстановленной Эстонской Республики только приступал к работе, такой контроль, возможно, действительно не требовался. Но я убежден, что теперь у наших законов высокое качество. Законотворчество, без сомнения, стало с годами более профессиональным.
Но это не означает, что все законы всегда тщательно продуманы и взвешены. Возможно, это неизбежно, потому что сегодня многие законы рождаются в срочном порядке как реакция на какие-то внезапно выявленные проблемы. Если создается впечатление спешки, президент оказывается под давлением, потому что решение оставить закон непровозглашенным в любом случае приводит к задержке решения вопроса. И все же напомню об одном подходе, который, наверное, лучше всего определяет более широкие функции президента при проверке законов: в соответствии с ним президент обладает компетенцией притормозить принятие закона. Потому что на самом деле скорость – не единственная ценность в государственной жизни.
Идея торможения в том, чтобы попросить Рийгикогу подумать еще и обосновать выбранное решение. Делал ли я это? Пока нет. Готов ли я это делать? Став мудрее на год президентского срока, скажу – да, но в том случае, если при излишней спешке и концентрации на отдельной проблеме уделено недостаточно внимания правопорядку в целом.
В правовом государстве при чтении законов каждый должен понимать, в каком случае его деяние является наказуемым. По этой причине я намерен в дальнейшем следить, чтобы законы, особенно те, которые устанавливают санкции, не толковались слишком вольно.
Это более широкая проблема, которая связана с попыткой решить отдельные вопросы при помощи общих законов, влияние которых часто бывает непредсказуемым. Понятно, что законодатель не хочет демонстрировать свое бездействие, особенно если в обществе есть ожидание того, чтобы что-то было сделано быстро. В такой ситуации на президента может лечь тяжелая задача притормозить принятие закона, независимо от того, что вступление закона в силу кажется срочно необходимым.
Мое общее убеждение заключается в том, что даже в условиях кризиса нельзя начинать выкручивать руки правовому государству. Например, очень сложно поддержать призывы к лишению неграждан права голосовать на местных выборах, я также считаю неправильным разжигание коллективного недоверия в отношении больших групп людей или навешивание на них ярлыков.
Согласно распространенному мнению, в кризисной ситуации допускается ограничение основных прав. Так и есть. И наша Конституция предусматривает такую возможность. Другое дело, можем ли мы воспринимать в качестве общего случая точку зрения о том, что в условиях кризиса нельзя точно следовать Конституции.
Я с такой идеей не соглашусь.
Подобная точка зрения показала бы неуважение к создателям нашей Конституции, которые смотрели в перспективу и оставили государственной власти достаточно гибких возможностей и в действующих рамках. Основной закон дает нам достаточно возможностей для защиты своей безопасности без достижения красной линии, переступив которую мы начали бы следить за настроениями жителей Эстонии.
Но о чем мы должны здесь помнить, каждый и независимо от взглядов, – это то, что слово и есть дело, которое всегда влечет за собой ответственность.
И в заключение. Когда я стоял перед вами в прошлом году, то заметил, что нам надо обсудить, каков наиболее разумный способ выборов президента в современной Эстонии. Многие дебаты, в том числе с председателями партий и фракций Рийгикогу, прояснили для меня, что для изменения Конституции в настоящее время нет политической воли.
И все же, на мой взгляд, с идеей Конституции согласуется только такое решение, что если президента не удалось избрать в Рийгикогу, то это в любом случае делает коллегия выборщиков. То, чтобы коллегия выборщиков не имела возможности провалить президентские выборы, можно обеспечить одной единственной поправкой к закону, по которой пустые или испорченные бюллетени в избирательной комиссии не учитываются.
Теперь, уважаемые члены Рийгикогу, уже от вас зависит, изменим ли мы этот пункт закона и избежим ли таким образом непонимания со стороны общественности или разочарований на следующих президентских выборах.
Уважаемый Рийгикогу!
В сложные времена нет ничего важнее политических примеров. Этот пример может быть противоречивым, мелочным и двуликим. Он может быть честным, подающим надежды и объединяющим. Он может вывести нас из кризиса, сохранив общество или, наоборот, углубить раскол, сделать проблемы еще более заметными.
Нет никакого сомнения, что проблемы с безопасностью, инфляция и решение бытовых вопросов обострятся в предстоящую очень и зиму. Поэтому я надеюсь, что политический пример каждого члена Рийгикогу станет для всех нас объединяющим, поддерживающим и прямо смотрящим на действительность.
Сил и мудрости всем нам!