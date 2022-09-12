Президент Алар Карис: постараемся повышать расходы ответственно, чтобы мы могли оставить будущим поколениям что-то кроме долгов

Уважаемый Рийгикогу!

Уважаемые гости!

Мне вновь выпала честь находиться в самой важной палате парламентарной Эстонии – в Рийгикогу. Именно здесь вы, избранные народом законодатели, должны будете решать, в каком направлении и каким темпом будет идти Эстония.

Будут это неуверенные слепые шаги или твердая поступь? Глядя только себе под ноги или замечая соратников? До первого виража или устремляя взгляд к горизонту? Думая прежде всего о выборах в марте следующего года или имея мудрость задаться вопросом о том, какой в результате сегодняшних решений будет Эстония наших детей и внуков?

Я по-прежнему желаю быть в этом для Рийгикогу хорошим партнером, который может иногда дать непрошенный совет, если чувствует, что у него есть для этого знания и опыт, и даже подтолкнуть, если увидит для этого причину.

Область, требующая самых быстрых решений, которыми вы будете заниматься в эти недели, – цены на энергоносители. Вопрос срочный, но постараемся все же обсудить возможности и сравнить свои идеи с идеями коллег из других стран, чтобы найти лучшее возможное решение. Как для домашних потребителей, так и для предприятий. И, конечно, я обращаюсь к вам с просьбой: если вы примете закон, то не оставляйте в нем места для толкования, которое может войти в противоречие с Конституцией и замедлить вступление закона в силу.