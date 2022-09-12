Milstrand опровергает: через наш терминал перевалка российского топлива не осуществляется

На прошлой неделе издание Delfi Ärileht опубликовало фотографии стоящих на эстакаде терминала Milstrand в Виймси цистерн с надписями на русском языке. Тогда собственник предприятия Эндель Сифф, не вдаваясь в детали сообщил, что в цистернах с надписями на русском языке не обязательно может быть российское топливо. Предприятие, желая опровергнуть любые подозрения насчет происхождения топлива, сообщило, какое именно топливо перевозится в принадлежащих ему цистернах.

Как заверил исполнительный директор Milstrand Эрвин Хассельбах, речь идет о цистернах, зарегистрированных в Эстонии и принадлежащих предприятию Operail. Через терминал Milstrand в них перевозится авиатопливо с литовского Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода. Через терминал осуществляется также перевалка дизельного топлива Neste, доставляемого из Порвоо (Финляндия) морским путем и предназначенного для местного рынка.

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