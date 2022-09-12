Толкателя ядра дисквалифицировали на 7 лет за допинг на Олимпиаде в Токио. Почему ему дали так много?

Расследование дела толкателя ядра из Грузии Беника Абрамяна началось 31 июля 2021 года, а закончилось только сейчас, пишет Sport24.

Легкоатлет провалил допинг-тест за несколько дней до старта соревнований. В его пробе нашли огненную смесь — туринабол, метандиенон и тамоксифен. Выступить на своей второй Олимпиаде Абрамяну не удалось. Его тут же временно отстранили.

Оспорить решение грузин мог в Спортивном арбитражном суде (CAS), а также с помощью вскрытия пробы Б. Делать этого он не стал. Более того, Абрамян признал вину. Никаких послаблений раскаяние толкателю ядра не дало. Это ведь его второй залет. В 2011 году Бени уже отбывал дисквалификацию. Тогда он получил два года за местерелон и метандиенон. Если бы не предыдущий бан, легкоатлет получил гораздо меньший срок, а так ему влепили семь лет. Для 37-летнего спортсмена это означает конец карьеры.

Спортсмен без особых успехов в карьере в Токио мог бы быть в топ-6, потому что его лучший результат в карьере — 21,11 м. Абрамян показал его за несколько месяцев до Олимпиады. Что интересно, до этого он никогда не толкал ядро за 20 м. Похоже, без допинговых чудес тут не обошлось. Тот же тамоксифен помогает повысить выносливость и плотность мышечной массы, а в комплексе с анаболическими стероидами (тем же туринаболом и метандиеноном, которые были у него в пробе) и другими препаратами он делает это гораздо быстрее.

Баловаться „запрещенкой“ на Играх, где строго следят за наличием допинга в организме спортсменов, было настоящим самоубийством. Но Абрамяна это почему-то не остановило.

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