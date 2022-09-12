„Пчелы против меда“ и зеркало на площади: как общественность отреагировала на митинг против роста цен, организованный у Рийгикогу

„Мы - представители партии Eesti - 200, - рассказывает Алексей. - Мы здесь - потому что Центристская партия организовала пикет в поддержку понижения цен на энергоносители. Мы же находим, что это немного смешно и цинично, потому что Центристская партия была у власти пять лет. И только два последних месяца они не находятся у власти. Теперь же они решили обвинить всех остальных, кроме самих себя, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Когда я увидел, что центристы выступают за то, чтобы снизить цены, мне показалось это смешным - люди так правят страной пять лет, и только теперь они об этом говорят. Замечательно, можете этим заняться, но почему вы раньше это не продумали?

Однако не все из пришедших на митинг сделали это в знак солидарности с центристами. Сразу же за черной цепью, ограждающей площадь перед Рийгикогу , стоит небольшая группа молодых людей. Она сразу обращает на себя внимание, потому что один из них придерживает большое напольное зеркало. Мы спросили у молодых людей, что означает такой акционизм и какова их позиция.

„Ну и с лечением тоже нужно помогать - добавляет подруга пенсионерки. - К врачам не попасть! Ну если только платно. Ортопед - 45 евро стоит, номерков вообще нет в этом году. Плюс анализы и всякие процедуры и лекарства - все добавится к 45. И все - за мой счет. Вот потому мы и здесь! “

„Мы против того, что поднялись цены на энергоносители“ - говорит пенсионерка из Мустамяэ. У нее в руках зеленый шарик центристов, сама она с подругой стоит практически напротив сцены, с которой эти самые центристы выступают. - Нужно это регулировать, потому что я - пенсионерка, у меня пенсия меньше 500 евро, мне тяжело, поэтому я здесь. На продукты тоже цены нужно отрегулировать, кушать-то хочется! В первую очередь помочь нужно пенсионерам и многодетным. Нам-то ведь на работу уже не пойти, у нас уже возраст!“

Я просто не мог остаться в стороне, поэтому пригласил с собой друзей из партии, и вот - мы тут.

Также я недоволен решением правительства в целом, так как они занимаются проблемами этой зимы, проблемами насущными. Я согласен, что очень важно помочь людям этой зимой. Но каков план снижения цен на энергоносители на следующие пять, десять или пятьдесят лет? Я пока что этого не увидел. Не нужно крутиться только вокруг того, что будет сегодня, нужно думать и о том, что будет завтра и послезавтра.“

На плакате ребят - qr-код, считав который, можно прочитать предложения партии на тему инвестиций в энергорынок с объяснениями того, как это поможет в долгосрочной перспективе. Но что же означает зеркало?

„Зеркало показывает тех, кто все это сделал. Они показывают пальцем на правительство, а мы показываем им их самих в зеркале,“ - говорит активист.

„Пчелы против меда“

Прямо у входа в Александро-Невский кафедральный собор находится еще одна внушительная группа людей. Многие - с флагами и наклейками общественного движения „Koos“ („Вместе“). Время от времени они хором кричат - „me oleme koos!“, заглушая ораторов на сцене. Группа явно хорошо организована, и если среди тех, кто стоит на площади, были те, кто просто проходил мимо и остановился посмотреть (а кто-то - даже раскритиковать центристов) среди собравшихся у стен храма случайных людей очевидно нет.

„Я за снижение цен на коммунальные услуги, потому что цены взлетели, - говорит мужчина средних лет с наклейкой „Koos“ на куртке. - А еще - мир чтоб был. Чтобы и внутри страны напряженности не было, и чтобы с соседними странами добрососедские отношения были. Причем, что интересно - пока я газеты не читаю, я не знаю, что в обществе напряженность. Как только начинаешь читать СМИ: „у вас напряженность, ребята, напрягитесь!“ Зачем все это, не понятно. Мы за мир - внутри и снаружи“.

Мы также пообщались и с организаторами данной акции от движения „Koos“ - Айво Петерсоном и Олегом Ивановым.