„Пчелы против меда“ и зеркало на площади: как общественность отреагировала на митинг против роста цен, организованный у Рийгикогу(4)
Сегодня возле Тоомпеа прошла акция протеста против роста цен, организованная Центристской партией. Мы пообщались с людьми, которые пришли на эту акцию и узнали их отношение к центристами, правительству и ситуации в целом.
„Мы против того, что поднялись цены на энергоносители“ - говорит пенсионерка из Мустамяэ. У нее в руках зеленый шарик центристов, сама она с подругой стоит практически напротив сцены, с которой эти самые центристы выступают. - Нужно это регулировать, потому что я - пенсионерка, у меня пенсия меньше 500 евро, мне тяжело, поэтому я здесь. На продукты тоже цены нужно отрегулировать, кушать-то хочется! В первую очередь помочь нужно пенсионерам и многодетным. Нам-то ведь на работу уже не пойти, у нас уже возраст!“
„Ну и с лечением тоже нужно помогать - добавляет подруга пенсионерки. - К врачам не попасть! Ну если только платно. Ортопед - 45 евро стоит, номерков вообще нет в этом году. Плюс анализы и всякие процедуры и лекарства - все добавится к 45. И все - за мой счет. Вот потому мы и здесь! “
Женщины выступают за центристскую партию: „мы из Мустамяэ, у нас там - Лаури Лаатс, мы его поддерживаем“.
„Они показывают пальцем на правительство, а мы показываем им их самих“
Однако не все из пришедших на митинг сделали это в знак солидарности с центристами. Сразу же за черной цепью, ограждающей площадь перед Рийгикогу, стоит небольшая группа молодых людей. Она сразу обращает на себя внимание, потому что один из них придерживает большое напольное зеркало. Мы спросили у молодых людей, что означает такой акционизм и какова их позиция.
„Мы - представители партии Eesti - 200, - рассказывает Алексей. - Мы здесь - потому что Центристская партия организовала пикет в поддержку понижения цен на энергоносители. Мы же находим, что это немного смешно и цинично, потому что Центристская партия была у власти пять лет. И только два последних месяца они не находятся у власти. Теперь же они решили обвинить всех остальных, кроме самих себя, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Когда я увидел, что центристы выступают за то, чтобы снизить цены, мне показалось это смешным - люди так правят страной пять лет, и только теперь они об этом говорят. Замечательно, можете этим заняться, но почему вы раньше это не продумали?
Я просто не мог остаться в стороне, поэтому пригласил с собой друзей из партии, и вот - мы тут.
Также я недоволен решением правительства в целом, так как они занимаются проблемами этой зимы, проблемами насущными. Я согласен, что очень важно помочь людям этой зимой. Но каков план снижения цен на энергоносители на следующие пять, десять или пятьдесят лет? Я пока что этого не увидел. Не нужно крутиться только вокруг того, что будет сегодня, нужно думать и о том, что будет завтра и послезавтра.“
На плакате ребят - qr-код, считав который, можно прочитать предложения партии на тему инвестиций в энергорынок с объяснениями того, как это поможет в долгосрочной перспективе. Но что же означает зеркало?
„Зеркало показывает тех, кто все это сделал. Они показывают пальцем на правительство, а мы показываем им их самих в зеркале,“ - говорит активист.
„Пчелы против меда“
Прямо у входа в Александро-Невский кафедральный собор находится еще одна внушительная группа людей. Многие - с флагами и наклейками общественного движения „Koos“ („Вместе“). Время от времени они хором кричат - „me oleme koos!“, заглушая ораторов на сцене. Группа явно хорошо организована, и если среди тех, кто стоит на площади, были те, кто просто проходил мимо и остановился посмотреть (а кто-то - даже раскритиковать центристов) среди собравшихся у стен храма случайных людей очевидно нет.
„Я за снижение цен на коммунальные услуги, потому что цены взлетели, - говорит мужчина средних лет с наклейкой „Koos“ на куртке. - А еще - мир чтоб был. Чтобы и внутри страны напряженности не было, и чтобы с соседними странами добрососедские отношения были. Причем, что интересно - пока я газеты не читаю, я не знаю, что в обществе напряженность. Как только начинаешь читать СМИ: „у вас напряженность, ребята, напрягитесь!“ Зачем все это, не понятно. Мы за мир - внутри и снаружи“.
Мы также пообщались и с организаторами данной акции от движения „Koos“ - Айво Петерсоном и Олегом Ивановым.
„Мы не можем согласиться с тем, что творится в нашей экономике, - говорит Айво Петерсон. - И правительство, и центристы пытаются разыграть перед нами спектакль. Мы же не хотим в нем участвовать! Все эти люди, которые здесь с нами стоят [тут он кричит „oleme koos“ собравшиеся люди отвечают хором - „oleme koooos“], вот они - это и есть народ. Те, кто сейчас там [указывает на площадь] - половина чиновники. Мы же здесь для того, чтобы люди знали, что есть еще возможность спасти нашу экономику и социальную жизнь, что мы - люди, а не лабораторные крысы! Мы хотим показать, что у нас есть свое мнение, мы не хотим будущей зимой считать центы! Надо понимать одно - эта ситуация касается всех. У нас есть два плана - один - кризисный план, второй - долгосрочный, на 20-30 лет вперед. Я надеюсь, что за полгода мы сумеем воплотить этот план, тогда мы спасем Эстонию. Мы - не националисты, мы не разделяем людей, мы - движение патриотов, а патриотизму все равно, есть ли у вас гражданство, или вид на жительство, или что-то еще“.
„Наше движение первым зарегистрировало две петиции, которые набрали такое количество голосов, что Рийгикогу теперь вынуждено их рассмотреть в ближайшее время, они нас об этом уже известили, - добавляет Олег Иванов. - Первая петиция - запретить Эстонии закупать энергоносители у спекулянтов и перепродавать их по спекулятивной цене, грабя свой собственный народ, и вторая (она набрала огромное количество голосов) - односторонне выйти из санкций против России.
Мы хотели провести митинг в поддержку наших петиций, но центристы первыми успели зарегистрировать их мероприятие, так что мы пришли поддержать акцию, но не центристов. Мы называем их акцию „пчелы против меда“, потому что сами центристы все это и устроили“.
После митинга в Рийгикогу президент Алар Карис открыл политический сезон парламента.
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