Вырастут ли цены на автобусные билеты? Коммерческий директор Lux Express: мы на пороге кризиса
Исполнительный директор Lux Express в Эстонии Ингмар Роос рассказал Ärileht о том, что происходит в автобусном секторе и о том, что будет дальше. Серьезную озабоченность вызывает нехватка пассажиров, что влияет на движение автобусов по Эстонии. Он также считает, что цены на билеты на поезд должны вырасти.
Роос сказал, что для предприятия лето было успешным во всех отношениях. „По-прежнему наблюдается тенденция к тому, что когда цена на топливо растет, вместе с ней растет и интерес людей к общественному транспорту. К сожалению, я не могу заметить, что инфляция является определяющей частью стоимости перевозки. Особенно рост цен на топливо. Нас немного беспокоит осень“, — сказал он, указав, что количество пассажиров по сравнению с летним периодом, вероятно, уменьшится.
Что это будет означать с точки зрения потребителя? Вырастут цены? Роос сказал, что, вероятно, придется внести определенные коррективы. „В начале летнего сезона мы говорили, что не будем существенно повышать цены на билеты. Конечно, мы стараемся делать это в как можно меньшем объеме, но совсем обойти это невозможно“.
Он отметил, что если инфляция составит около 25 процентов, то это не окажет прямого влияния на стоимость билетов. Однако в качестве примера он привел, что если в настоящее время из Таллинна в Тарту можно проехать в целом за 8-12 евро, то в будущем автобус в один конец может стоить 10-14 евро.
Однако, по оценкам Рооса, тот факт, что организованное государством движение поездов осуществляется по более низким ценам, чем в реальных рыночных условиях, в настоящее время нарушает нормальную конкурентную ситуацию. Это приводит к тому, что в часы пик поезда забиты людьми, люди едут даже стоя. Поезд выбирают из-за цены. По его мнению, государство должно предпринять что-то в этом направлении, чтобы устранить провал рынка. „Выскажу весьма непопулярное мнение о том, что хотя бы в часы пик цена билета на поезд должна быть выше, чтобы была нормальная конкуренция и формировалось достойное предложение со стороны автобусных компаний“.
Роос также рассказал, что изменение расписания автобусов — процесс длительный. Вы можете добавить маршрут, но тогда вы будете привязаны к нему надолго, вы не сможете отменить его. „Чтобы организовать достаточную мобильность, операторы могли бы иметь более гибкую возможность регулировать расписание, согласно спросу. Отсутствие такой возможности — проблема“.
Кроме того, он указал на нехватку водителей автобусов. Он сказал, что уже не идет речь о переманивании водителей в среде транспортных компаний. Водителей автобусов переманивают в свои ряды другие отрасли — например, строительство, грузоперевозки.
Может ли случиться так, что из-за нехватки рабочей силы начнутся перебои с транспортом? „Боюсь, мы на пороге этого. В первую очередь, в общественном автобусном сообщении, то есть финансируемом государством, где все основано на минимальной цене за километр, определяемой в рамках госзакупок“, - отметил он.