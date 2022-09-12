Вырастут ли цены на автобусные билеты? Коммерческий директор Lux Express: мы на пороге кризиса

Роос сказал, что для предприятия лето было успешным во всех отношениях. „По-прежнему наблюдается тенденция к тому, что когда цена на топливо растет, вместе с ней растет и интерес людей к общественному транспорту. К сожалению, я не могу заметить, что инфляция является определяющей частью стоимости перевозки. Особенно рост цен на топливо. Нас немного беспокоит осень“, — сказал он, указав, что количество пассажиров по сравнению с летним периодом, вероятно, уменьшится.

Что это будет означать с точки зрения потребителя? Вырастут цены? Роос сказал, что, вероятно, придется внести определенные коррективы. „В начале летнего сезона мы говорили, что не будем существенно повышать цены на билеты. Конечно, мы стараемся делать это в как можно меньшем объеме, но совсем обойти это невозможно“.

Он отметил, что если инфляция составит около 25 процентов, то это не окажет прямого влияния на стоимость билетов. Однако в качестве примера он привел, что если в настоящее время из Таллинна в Тарту можно проехать в целом за 8-12 евро, то в будущем автобус в один конец может стоить 10-14 евро.

Однако, по оценкам Рооса, тот факт, что организованное государством движение поездов осуществляется по более низким ценам, чем в реальных рыночных условиях, в настоящее время нарушает нормальную конкурентную ситуацию. Это приводит к тому, что в часы пик поезда забиты людьми, люди едут даже стоя. Поезд выбирают из-за цены. По его мнению, государство должно предпринять что-то в этом направлении, чтобы устранить провал рынка. „Выскажу весьма непопулярное мнение о том, что хотя бы в часы пик цена билета на поезд должна быть выше, чтобы была нормальная конкуренция и формировалось достойное предложение со стороны автобусных компаний“.