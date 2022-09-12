ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ | У Рийгикогу проходит митинг против повышения цен

„Так продолжать больше нельзя!“ - говорит генеральный секретарь Центристской партии. На импровизированной сцене сложены мешки с деревьями. На месте присутствуют коллеги по оппозиции - политики из EKRE. На месте больше 200 человек.

„Почему у нас топливо 1.90 евро, а в Польше 1.45 евро? Учитесь у поляков“, - написано на одном из баннеров.

„Правительство, когда начнете работать“, - сообщает другой плакат.

„Цены на электричество под контроль!“ - требуют протестующие.

„Если нас сократят, то кто будет платить налоги?“ - вопрошают активисты.

После выступления нескольких спикеров на сцену поднялся певец Эрих Кригер.

„Такой рост цен - нам не подходит“, - громко заявил лидер центристов Юри Ратас. По его словам, правительство Каи Каллас не предложило ни одного пакета поддержки жителям Эстонии. „Цены нужно снизить. На это способны члены правительства. Мы лидеры по росту цен на продукты, инфляция 25%, покупательная способность снижается, правительство, когда ты начнешь работать?“ - кричит Ратас. Далее он напомнил о мерах поддержки во время пандемии коронавируса, когда центристы были у власти.

„Снизьте подоходный налог, снизьте акциз на топливо, поднимите пенсию! Тогда мы справимся вместе“, - требует спикер парламента Ратас.

По его словам, люди на митинг приехали со всей Эстонии: из Выру, Валга, Вильянди.

До этого

„Мы ждем, что к нам присоединятся все, кто недоволен работой премьер-министра Каи Каллас и считает, что правительство должно незамедлительно разработать меры помощи населению“, - сообщают центристы.

„В течение четырех месяцев инфляция в Эстонии была больше 20%. Однако правительство, заняв роль стороннего наблюдателя, не предприняло никаких конкретных шагов, чтобы исправить ситуацию. Сейчас под удар поставлены доходы людей и рабочие места, продолжает снижаться покупательная способность населения.