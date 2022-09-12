ГАЛЕРЕЯ | У Рийгикогу прошел митинг против роста цен. С трибуны требовали снизить налоги и бензин по 30 центов(78)
Сегодня возле Тоомпеа в 14:00 прошла акция протеста против роста цен. Организаторы - Центристская партия. Смотрите галерею!
„Так продолжать больше нельзя!“ - говорит генеральный секретарь Центристской партии. На импровизированной сцене сложены мешки с деревьями. На месте присутствуют коллеги по оппозиции - политики из EKRE. На месте больше 200 человек.
„Почему у нас топливо 1.90 евро, а в Польше 1.45 евро? Учитесь у поляков“, - написано на одном из баннеров.
„Правительство, когда начнете работать“, - сообщает другой плакат.
„Цены на электричество под контроль!“ - требуют протестующие.
„Если нас сократят, то кто будет платить налоги?“ - вопрошают активисты.
После выступления нескольких спикеров на сцену поднялся певец Эрих Кригер. В перерыве между песнями он предложил снизить цену на бензин до 30 центов за литр.
„Такой рост цен - нам не подходит“, - громко заявил лидер центристов Юри Ратас. По его словам, правительство Каи Каллас не предложило ни одного пакета поддержки жителям Эстонии. „Цены нужно снизить. На это способны члены правительства. Мы лидеры по росту цен на продукты, инфляция 25%, покупательная способность снижается, правительство, когда ты начнешь работать?“ - кричит Ратас. Далее он напомнил о мерах поддержки во время пандемии коронавируса, когда центристы были у власти.
„Снизьте налог с оборота на продукты, снизьте акциз на топливо, поднимите пенсию! Тогда мы справимся вместе“, - требует спикер парламента Ратас.
По его словам, люди на митинг приехали со всей Эстонии: из Выру, Валга, Вильянди.
Лидер союза профсоюза Олег Чубаров говорит со сцены, что сейчас нет плана, благодарю которому завтра станет лучше.
Помимо центристов себя рекламируют и другие партии. На месте раздают свою брошюры политики партии Eesti 200, активисты движения „Вместе“. Последние, как передает репортер RusDelfi, cами критикуют Центристскую партию, так как те были в правительстве и ничего не сделали в борьбе с ростом цен.
Члены партии Eesti 200 пришли на митинг с зеркалом. По их словам, центристам нужно посмотреть на себя, а не критиковать правительство, из которого они сами вышли летом этого года.
Время и место для митинга выбрали неслучайно. Сегодня в 15:00 президент выступит в парламенте с приветственной речью, так как сегодня стартует работа Рийгикогу после летнего перерыва.
До этого
„Мы ждем, что к нам присоединятся все, кто недоволен работой премьер-министра Каи Каллас и считает, что правительство должно незамедлительно разработать меры помощи населению“, - сообщают центристы.
„В течение четырех месяцев инфляция в Эстонии была больше 20%. Однако правительство, заняв роль стороннего наблюдателя, не предприняло никаких конкретных шагов, чтобы исправить ситуацию. Сейчас под удар поставлены доходы людей и рабочие места, продолжает снижаться покупательная способность населения.
Небывалая инфляция бьет не только по людям с низкими доходами, серьезные затруднения испытывают и представители среднего класса, а также все больше тех, кто получает высокую зарплату. Впереди новый отопительный период, счета за коммунальные услуги, расходы на питание и транспорт значительно вырастут. Мы должны избежать социально-экономической катастрофы“, - говорится в анонсе митинга.