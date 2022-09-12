ГАЛЕРЕЯ | У Рийгикогу прошел митинг против роста цен. С трибуны требовали снизить налоги и бензин по 30 центов

„Так продолжать больше нельзя!“ - говорит генеральный секретарь Центристской партии. На импровизированной сцене сложены мешки с деревьями. На месте присутствуют коллеги по оппозиции - политики из EKRE. На месте больше 200 человек.

„Почему у нас топливо 1.90 евро, а в Польше 1.45 евро? Учитесь у поляков“, - написано на одном из баннеров.

„Правительство, когда начнете работать“, - сообщает другой плакат.

„Цены на электричество под контроль!“ - требуют протестующие.

„Если нас сократят, то кто будет платить налоги?“ - вопрошают активисты.

После выступления нескольких спикеров на сцену поднялся певец Эрих Кригер. В перерыве между песнями он предложил снизить цену на бензин до 30 центов за литр.

„Такой рост цен - нам не подходит“, - громко заявил лидер центристов Юри Ратас. По его словам, правительство Каи Каллас не предложило ни одного пакета поддержки жителям Эстонии. „Цены нужно снизить. На это способны члены правительства. Мы лидеры по росту цен на продукты, инфляция 25%, покупательная способность снижается, правительство, когда ты начнешь работать?“ - кричит Ратас. Далее он напомнил о мерах поддержки во время пандемии коронавируса, когда центристы были у власти.

„Снизьте налог с оборота на продукты, снизьте акциз на топливо, поднимите пенсию! Тогда мы справимся вместе“, - требует спикер парламента Ратас.

По его словам, люди на митинг приехали со всей Эстонии: из Выру, Валга, Вильянди.

Лидер союза профсоюза Олег Чубаров говорит со сцены, что сейчас нет плана, благодарю которому завтра станет лучше.

Помимо центристов себя рекламируют и другие партии. На месте раздают свою брошюры политики партии Eesti 200, активисты движения „Вместе“. Последние, как передает репортер RusDelfi, cами критикуют Центристскую партию, так как те были в правительстве и ничего не сделали в борьбе с ростом цен.

Члены партии Eesti 200 пришли на митинг с зеркалом. По их словам, центристам нужно посмотреть на себя, а не критиковать правительство, из которого они сами вышли летом этого года.