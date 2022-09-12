Стартовал сбор идей для народного бюджета Таллинна

С сегодняшнего дня, 12 сентября, жители Таллинна могут представлять свои идеи для народного бюджета на сайте https://www.tallinn.ee/ru/kaasaveelarve , в районных управах или в бюро обслуживания Таллиннской горуправы. Идеи можно подавать до 2 октября на эстонском, русском или английском языке.

Планируемый объем народного бюджета в 2023 году составит 1 миллион евро, его точный размер будет утвержден Таллиннским городским собранием в конце года при принятии городского бюджета на 2023 год. В период с 21 ноября по 4 декабря будет проходить народное голосование, в ходе которого горожане смогут поддержать проекты, которые пришлись им по душе.

По словам мэра Михаила Кылварта, сбор идей для народного бюджета будет отражать пожелания горожан и их видение развития города.

„Поступившая от горожан обратная связь станет для руководства города важным инструментом при реализации идей и принятии решений, а горожанам будет предоставлена возможность участвовать в процессе, - сказал Кылварт. – Предыдущие годы показали, что жители Таллинна ожидают реализации очень практичных проектов в городском пространстве. Совместными усилиями мы сможем сделать наш город зеленым, уютным и комфортным местом для жизни“.

Возможность реализации поступивших предложений оценит экспертная комиссия. Отобранные идеи будут представлены общественности и открыты для обсуждения, далее они поступят на народное голосование. Следует учитывать, что средства народного бюджета предназначаются исключительно для объектов общественного пользования, которые будут находиться в открытом доступе.

В следующем году в рамках народного бюджета в каждом районе города будет реализован один проект, который был предложен жителями района и заручился наибольшим количеством голосов.