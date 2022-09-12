Министр упрекнул Eesti Energia: непостижимо, как можно было отправить неверную информацию тысячам людей

В четверг предприятие Eesti Energia направило 21 000 своим клиентам письмо, в котором была указана неверная дата истечения срока действия договора. Позднее предприятие принесло извинения, сославшись на то, что была допущена человеческая ошибка, и заверило, что при первой возможности эти клиенты получат новое письмо с правильными данными и на предпочтительном для клиента языке.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван в своем обращении, адресованном правлению Eesti Energia, отметил, что в результате развязанной Россией против Европы энергетической войны значительно выросли цены на энергоносители, что накануне предстоящего отопительного сезона вызывает большое беспокойство жителей Эстонии.

Министр, комментируя действия концерна Eesti Energia, отметил, что на фоне сегодняшнего положения совершенно непостижимо, как можно было отправить десяткам тысяч людей письмо, касающееся реформы рынка электроэнергии и универсальной услуги, которое было составлено не на эстонском языке и содержало ошибочную информацию.

Кристьян Ярван подчеркнул, что в нынешний сложный период крайне важно, чтобы предприятие Eesti Energia передавало своим клиентам правильную, однозначно трактуемую и корректную информацию. „Неверная информация может вынудить клиента принять в кризисной ситуации экономические невыгодные для себя решения“, - пояснил министр.

Кроме того, Кристьян Ярван обратил внимание на то, что мы живем в Эстонской Республике, и концерн Eesti Energia находится в собственности эстонского государства. „Государственным языком в Эстонии является эстонский язык, недопустимо отправлять клиентам, родным языком которых является эстонский язык, информацию на иностранном языке. Для того чтобы не допускать человеческих ошибок, можно изменить организацию работу и разработать необходимые механизмы контроля“, - отметил он.

По словам Ярвана, рассылка содержащих неверную информацию писем, составленных на иностранном языке, наносит ущерб репутации и Eesti Energia, и государства.