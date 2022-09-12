Правда ли, что из-за энергетического кризиса библиотека Гамбурга объявила сбор книг, чтобы их сжечь?

Наши немецкие коллеги обращают внимание на то, что в надписи на плакате допущены неточности и опечатка. Например, слово „ненужный“ (unnötige) написано с ошибкой — в него добавлена лишняя буква t (unnötigte). Также авторы используют оборот für zukünftige Heizungen, который дословно переводится как „для будущих обогревателей“ — по оценке фактчекеров из Correctiv, это словосочетание „не имеет смысла“ с точки зрения лингвистики. Также в предложении использована конструкция für … für, своеобразное подобие русского канцелярита „чтобы … чтобы“, которого обычно стремятся избегать.

Публикации о весьма необычной инициативе Гамбургской библиотеки распространились и в немецкоязычном сегменте Telegram — например, 31 августа со ссылкой на „Прямой эфир“ о ней рассказал довольно популярный канал Neues aus Russland («Новости из России“, 181 000 подписчиков). Этот пост заинтересовал наших коллег из проекта Correctiv, которые нередко проверяют на достоверность публикации „Новостей из России“ и называют канал „известным своей пророссийской дезинформацией“. Там рассказывали, в частности, о якобы проводимых в Бостоне операциях по смене пола подросткам и, по всей вероятности, безосновательно приписываемой Фиделю Кастро цитате про войну между Россией и фашизмом, который будут называть демократией.

В конце августа и начале сентября 2022 года пользователи соцсетей рассказали о необычной инициативе, якобы предложенной Гамбургской библиотекой. Утверждается, что в учреждении разместили плакат о том, что читатели могут приносить ненужные книги — в будущем их используют для отопления, поскольку в условиях развивающегося энергетического кризиса многие немцы (и вообще европейцы) озабочены резко выросшими ценами на газ и другое топливо. Многие авторы таких публикаций увидели в этой инициативе Гамбургской библиотеки параллели с сожжением книг на кострах во времена Гитлера. Вечером 31 августа фотографию опубликовал в своём Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьёв (1,1 млн подписчиков на момент написания этого разбора). Также в Telegram снимок (а ещё четырёхсекундное видео, на котором зафиксирован плакат) разместили каналы „ Прямой эфир » (2,4 млн подписчиков) и „ Voblya новости » (1,1 млн подписчиков). В то же время фотографией делились пользователи „ ВКонтакте » и Twitter .

Отметим, что единственный элемент на снимке, который позволяет связать его с Гамбургской библиотекой (Bücherhallen Hamburg), — это её логотип в правом нижнем углу. На короткой видеозаписи, также опубликованной в Telegram-каналах, нет деталей интерьера, сотрудников, элементов айдентики или читательских билетов, которые позволили бы утверждать, что ролик был снят в одном из более чем трёх десятков читальных залов, принадлежащих этому учреждению. Сам логотип можно свободно скачать в интернете.

Уже 1 сентября один из пользователей Twitter попросил представителей библиотеки прокомментировать ставшую вирусной фотографию. Аккаунт учреждения в ответ назвал снимок фейком. Когда другой пользователь обратил внимание библиотеки на существование четырёхсекундного видео, на котором запечатлён плакат, ему ответили, что это не меняет уже озвученную позицию, и сообщили о планах в ближайшее время выпустить подробный пресс-релиз. Его опубликовали на следующий день — учреждение, в частности, сообщило об обращении в суд из-за распространения ложных сведений и незаконного использования своего логотипа. Заявление библиотеки подтвердил в комментарии для AFP Энно Изерманн, официальный представитель департамента культуры и СМИ в правительстве Гамбурга.

По данным TGStat, первым о плакате в Гамбургской библиотеке рассказал российский публицист Армян Гаспарян — пост в его Telegram-канале появился 30 августа. В тот же день, как говорится в пресс-релизе, обеспокоенные горожане стали спрашивать учреждение о том, действительно ли они разместили у себя подобный плакат. Более ранних публикаций других авторов в Telegram и прочих соцсетях, посвящённых призыву сдавать книги для отопления, мы обнаружить не смогли.

Гаспарян в своей публикации сообщает, что фото и короткий видеоролик ему прислал читатель, регулярно посещающий учреждение. Подобная модель распространения информации довольно популярна:

в начале сентября канал „Пономарь“ (а за ним, в частности, Владимир Соловьёв) со ссылкой на подписчика сообщил об анкете с вопросами о „спецоперации в Украине“, которую якобы нужно заполнять при выезде из Эстонии;

этот же канал ранее писал про твит бывшего министра обороны Японии с призывом к украинской армии не бомбить Запорожскую АЭС. Источником якобы стал читатель, интересующийся японской политикой и успевший сделать скриншот поста до его удаления;

в середине августа канал „Джокер ДНР“ со ссылкой на собственных „шпионов в офисе клоуна“ рассказал, что Киев попросил польские власти переименовать улицу, где находится украинское посольство, в честь Степана Бандеры;

в конце мая в канале „Укропский фреш“ появились фотографии табличек с надписью „Украинцам вход запрещён“, которые якобы сделал на улицах Праги подписчик по имени Александр.

Во всех этих случаях распространяемая таким образом информация не подтверждалась.

Таким образом, единственное основание для сообщений о сборе книг для отопления в Гамбургской библиотеке — фотография и короткое видео, запечатлевшие расположенный в непонятном месте плакат с ошибками в надписи и впервые опубликованные в Telegram-канале российского публициста со ссылкой на анонимного читателя. Руководство учреждения и власти Гамбурга сообщили, что в помещениях библиотеки интересующие нас постеры размещены не были.

Итог: Фейк