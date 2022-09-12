12.09.2022, 15:24
Нарвское городское собрание: хитросплетения власти, русский язык и танк как лакмусовая бумажка(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В последнее время Нарвское городское собрание - в центре общественного внимания. История с перемещением советских монументов, использованием на заседаниях городского собрания русского языка, - все, это, безусловно, подкармливают интерес остальной Эстонии и множит вопросы: кто же они, депутаты Нарвского городского собрания, каковы их политические взгляды, каким образом они принимают решения и как к этим решениям относится их избиратель?