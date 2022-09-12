Новости Ида-Вирумаа
12.09.2022, 15:24

Нарвское городское собрание: хитросплетения власти, русский язык и танк как лакмусовая бумажка

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Депутаты Нарвского горсобрания в доме Стенбока на встрече с Каей Каллас 06.09.2022
Депутаты Нарвского горсобрания в доме Стенбока на встрече с Каей Каллас 06.09.2022
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В последнее время Нарвское городское собрание - в центре общественного внимания. История с перемещением советских монументов, использованием на заседаниях городского собрания русского языка, - все, это, безусловно, подкармливают интерес остальной Эстонии и множит вопросы: кто же они, депутаты Нарвского городского собрания, каковы их политические взгляды, каким образом они принимают решения и как к этим решениям относится их избиратель?

Выборы 2021

Октябрьские выборы 2021 года произвели в Нарве фурор: впервые за долгие годы нарвитяне склонились не в пользу центристов - выборы выиграла команда Катри Райк, получившая 15 из 31 мандата. Довольно долго удерживающие до этого свои позиции центристы получили 10 мест. Четыре мандата досталось избирательному союзу Elagu Narva (позже переименованному в Narva Heaks - ред.) и возглавляемому бывшим мэром беспартийным Алексеем Евграфовым, два места - партии Eesti200. Больше всего голосов набрала Катри Райк - 4512 (Социал-демократическая партия), за ней с большим отрывом последовал Алексей Евграфов с 972 голосами. Лидер центристов Михаил Стальнухин набрал 619 голосов. Для сравнения - на выборах 2017 года, когда безусловную победу в очередной раз одержали центристы, Стальнухин набрал 1375 голосов, т.е. больше чем в два раза по сравнению с выборами нынешними. Справедливости ради стоит сказать, что Катри Райк в тот раз в личном зачете набрала больше Стальнухина - 1490 голосов, что, однако, как уже было сказано выше, не помогло „свергнуть“ центристов.

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