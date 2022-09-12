ОТ РЕДАКЦИИ | Зима близко, готовьте ваши кошельки!

Сентябрь принес нашим жителям неприятный сюрприз, многие уже получили счета за электричество и были раздосадованы. Особенно расстроены были те, кто потребляет электричество по биржевой цене; рост стоимости электричества превысил более 50% по сравнению с прошлым годом. И это несмотря на то, что люди прислушались к советам „доброжелателей“ из правительственных кругом и действительно стали использовать меньше электричества, чем год назад.

Ситуация очень плохая, впереди темная и промозглая осень, затем длинная зима, когда световой день сокращается до 6,5 часов. И, конечно, вскоре потребуется включить отопление, которое обычно необходимо до конца апреля. Это значит, что впереди у нас восемь трудных месяцев, которые окажут сильнейшее давление на кошельки жителей Эстонии. И нужно помнить, что все это происходит в условиях огромной инфляции: Европейский центральный банк предупредил, что в целом в Евросоюзе инфляция в этом году составит примерно 8,5%, но инфляция в Эстонии намного выше и в некоторые месяцы достигала 20%.

Но эстонское правительство и чиновники продолжают отрицать очевидные проблемы, предпочитая ждать, что сложная ситуация решится сама собой: так, неделю назад Eesti Energia заявила, что считает энергетический кризис в Европе маловероятным, и премьер-министр Кая Каллая отметила, что „мы прекрасно справимся“. Однако, другие европейские страны, например Великобритания и Германия, предпочли пустой болтовне реальные дела, так, в настоящее время они принимают чрезвычайные меры для того, чтобы поддержать предпринимателей и рядовых граждан в сложившейся тяжелой ситуации. Главной мерой является введение порога оплаты для всех потребителей. Кроме того, эти страны сейчас ищут возмжность наращивания производства электроэнергии и временно не взимают плату за выбросы парниковых газов.

Для Эстонии пример других стран всегда был важен, и в нынешней ситуации тоже нужно начинать действовать, чтобы не оказаться среди безнадежно отставших. Последние недели мы слышим „проповеди“ о том, как необходимо экономить электроэнергию, и это, конечно, правильно, ко всем ресурсам нужно относится бережно. Однако не надо забывать, что электроэнергия - кровь в сосудах современной жизни и экономики. Без электричества не обойтись, и существует предел, ниже которого экономить просто не получится. Главным обещанием правительства Каи Каллас было то, что правительство непременно придет на помощь рядовым гражданам. Однако, до сих пор правительство не предприняло никаких шагов в этом направлении, и жители Эстонии вынуждены сами как-то справляться с возросшими счетами. Было бы правильно, если бы Эстония последовала примеру других и использовала дивиденды Eesti Energia и Elering на то,чтобы поддержать этими деньгами своих граждан, которые уже едва-едва справляются со своими счетами за электричество.