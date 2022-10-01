Эстонский экспресс
01.10.2022, 08:08

Из школы — прямо в психушку. „Вы типичный выгоревший учитель, у которого поехала крыша“

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Истории учителей: „Я больше никогда не вернусь в школу!“
Рауно Руус
rauno.ruus@ekspressmeedia.ee
ФОТО: Illustratsioon: Ats Nukki

„Экспресс“ поговорил с учителями, уволившимися из общеобразовательных школ из-за низкой зарплаты, эмоционального выгорания и ужасных рабочих отношений. Все они клянутся, что никогда больше не переступят школьный порог.

Сигне* (59 лет) — бывшая учительница эстонского языка и литературы, она проработала педагогом в нескольких школах Харьюского уезда в общей сложности тринадцать лет. „Как учитель, я была между четырех огней: ученики, которые требовали соблюдения своих прав, но не знали своих обязанностей; родители, которые лучше знали, как нужно учить их детей; коллега, который, будучи преподавателем другой дисциплины, думал, что знает, как следует преподавать и оценивать мой предмет; и, наконец, руководство, от которого исходили только требования, но никакой помощи или поддержки“, — именно такой, по словам Сигне, была ее учительская жизнь до того, как случилось эмоциональное выгорание.

В последней школе, в которой работала Сигне, руководство и директор выступали за свободное воспитание, а это означало, что детям было позволено все. „Мальчишки воровали краски из художественного класса и рисовали на стенах в коридоре — директор считал, что это очень мило, когда дети занимаются искусством. Однажды выпускники смешали в столовой кисель и суп — директор сказал, что в желудке все равно все перемешается.

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