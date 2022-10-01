Из школы — прямо в психушку. „Вы типичный выгоревший учитель, у которого поехала крыша“

Сигне* (59 лет) — бывшая учительница эстонского языка и литературы, она проработала педагогом в нескольких школах Харьюского уезда в общей сложности тринадцать лет. „Как учитель, я была между четырех огней: ученики, которые требовали соблюдения своих прав, но не знали своих обязанностей; родители, которые лучше знали, как нужно учить их детей; коллега, который, будучи преподавателем другой дисциплины, думал, что знает, как следует преподавать и оценивать мой предмет; и, наконец, руководство, от которого исходили только требования, но никакой помощи или поддержки“, — именно такой, по словам Сигне, была ее учительская жизнь до того, как случилось эмоциональное выгорание.