ВИДЕО | 19-летний испанец выиграл первый „Большой шлем“ в карьере и стал самым молодым лидером рейтинга всех времен
Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 1-й) победил норвежца Каспера Рууда (ATР 2-ой) 6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3 в финале Открытого чемпионата США и занял первое место в мировом рейтинге.
Еще до финала было понятно, что один из победителей мужского финала, уйдет с корта с первым в карьере титулом „Большого шлема“ и статусом топ-ракетки, а другой останется ни с чем. В итоге 19-летний испанец Карлос Алькарас стал чемпионом US Open, обыграв в финале Каспера Рууда – 6:4, 2:6, 7:6, 6:3., который длился 3 часа и 20 минут.
Алькарас выиграл первый турнир „Большого шлема“. Он стал самым молодым чемпионом ТБШ после Рафаэля Надаля на „Ролан Гаррос“-2005. На US Open он самый молодой победитель после Пита Сампраса в 1990-м.
Основные моменты матча:
За счет этой победы Алькарас поднимется на первую строчку рейтинга и станет самым молодым лидером рейтинга в истории, ему сейчас 19 лет и 4 месяца. Он побьет рекорд Ллейтона Хьюитта, ставшего первым в рейтинге в 20 лет и 9 месяцев, почти на полтора года.
Всего Алькарас выиграл шестой титул в карьере и пятый – в этом сезоне.
Общий призовой фонд турнира составлял 60,1 миллионов долларов. Победитель получит 2,6 млн, финалист 1,3 млн.