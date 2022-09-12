ВИДЕО | 19-летний испанец выиграл первый „Большой шлем“ в карьере и стал самым молодым лидером рейтинга всех времен

Еще до финала было понятно, что один из победителей мужского финала, уйдет с корта с первым в карьере титулом „Большого шлема“ и статусом топ-ракетки, а другой останется ни с чем. В итоге 19-летний испанец Карлос Алькарас стал чемпионом US Open, обыграв в финале Каспера Рууда – 6:4, 2:6, 7:6, 6:3., который длился 3 часа и 20 минут.

Алькарас выиграл первый турнир „Большого шлема“. Он стал самым молодым чемпионом ТБШ после Рафаэля Надаля на „Ролан Гаррос“-2005. На US Open он самый молодой победитель после Пита Сампраса в 1990-м.

Основные моменты матча:

За счет этой победы Алькарас поднимется на первую строчку рейтинга и станет самым молодым лидером рейтинга в истории, ему сейчас 19 лет и 4 месяца. Он побьет рекорд Ллейтона Хьюитта, ставшего первым в рейтинге в 20 лет и 9 месяцев, почти на полтора года.

Всего Алькарас выиграл шестой титул в карьере и пятый – в этом сезоне.

Общий призовой фонд турнира составлял 60,1 миллионов долларов. Победитель получит 2,6 млн, финалист 1,3 млн.