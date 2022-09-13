В Эстонии тысячи детей военных беженцев не сели за школьные парты. Сигне Рийсало: это огромная проблема

Для большинства украинских школьников из числа военных беженцев новый учебный год начался, однако за парты сели далеко не все. „В Эстонии получение образование является не только правом, но и обязанностью“, - подчеркнула министр социальной защиты Сигне Рийсало, по мнению которой то обстоятельство, что учебный год начался не для всех детей, представляет собой большую проблему.