В Эстонии тысячи детей военных беженцев не сели за школьные парты. Сигне Рийсало: это огромная проблема(34)
Для большинства украинских школьников из числа военных беженцев новый учебный год начался, однако за парты сели далеко не все. „В Эстонии получение образование является не только правом, но и обязанностью“, - подчеркнула министр социальной защиты Сигне Рийсало, по мнению которой то обстоятельство, что учебный год начался не для всех детей, представляет собой большую проблему.
Если весной детям украинских беженцев школьного возраста давали возможность адаптироваться в другой стране (больше внимания уделялось душевному здоровью, поддержанию относительно поверхностных контактов со школой), то с наступлением осени основной упор уделяется тому, чтобы все дети школьного возраста стали осваивать в школах Эстонии государственные учебные программы соответственно возрасту и предпочтительно в эстоноязычном классе или классе языкового погружения.