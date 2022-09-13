Новости Эстонии
13.09.2022, 11:51

В Эстонии тысячи детей военных беженцев не сели за школьные парты. Сигне Рийсало: это огромная проблема

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Верхнее фото: дети украинских беженцев. Нижнее фото: слева вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, справа министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Верхнее фото: дети украинских беженцев. Нижнее фото: слева вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, справа министр социальной защиты Сигне Рийсало.
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Для большинства украинских школьников из числа военных беженцев новый учебный год начался, однако за парты сели далеко не все. „В Эстонии получение образование является не только правом, но и обязанностью“, - подчеркнула министр социальной защиты Сигне Рийсало, по мнению которой то обстоятельство, что учебный год начался не для всех детей, представляет собой большую проблему.

Если весной детям украинских беженцев школьного возраста давали возможность адаптироваться в другой стране (больше внимания уделялось душевному здоровью, поддержанию относительно поверхностных контактов со школой), то с наступлением осени основной упор уделяется тому, чтобы все дети школьного возраста стали осваивать в школах Эстонии государственные учебные программы соответственно возрасту и предпочтительно в эстоноязычном классе или классе языкового погружения.

„К сожалению, значительное число украинских детей школьного возраста до сих пор не сели за парты, - сказала Мари Тикерпуу, руководитель развития среднего образования Министерства образования и науки. - Причины разные: родители одних детей планируют вернуться в Украину, других намерены переехать в другие страны или хотят, чтобы дети продолжили дистанционное обучение и опасаются, что те не смогут учиться в Украине, если станут посещать школу в Эстонии“.

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