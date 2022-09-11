Новости Эстонии
11.09.2022, 21:19

ФОТО | В Тарту пьяный мужчина выстрелил из пневматического оружия, полиция быстро отреагировала

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Juhtum Tartus
Juhtum Tartus
ФОТО: Lugeja foto

Этим вечером в тартуском промышленном городке Вахи можно было увидеть спецподразделения и машину скорой помощи.

„Здесь спецподразделения и патрульные полицейские. Кроме того, скорая помощь. Территория оцеплена“, — написал нам обеспокоенный читатель около 18:30.

Представитель полиции подтвердил, что около 16:45 поступило сообщение о том, что пьяный мужчина стрелял из пневматического оружия в промышленном городке на улице Вабрику. „Об этом сообщил сотрудник службы безопасности, который обратился за помощью в полицию. Полиция арестовала мужчину. Никто не пострадал“, — рассказал собеседник.

По состоянию на 20:00 сотрудники полиции все еще находились на месте и выясняли точные обстоятельства происшествия.

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