ФОТО | В Тарту пьяный мужчина выстрелил из пневматического оружия, полиция быстро отреагировала

„Здесь спецподразделения и патрульные полицейские. Кроме того, скорая помощь. Территория оцеплена“, — написал нам обеспокоенный читатель около 18:30.

Представитель полиции подтвердил, что около 16:45 поступило сообщение о том, что пьяный мужчина стрелял из пневматического оружия в промышленном городке на улице Вабрику. „Об этом сообщил сотрудник службы безопасности, который обратился за помощью в полицию. Полиция арестовала мужчину. Никто не пострадал“, — рассказал собеседник.