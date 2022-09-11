11.09.2022, 21:19
ФОТО | В Тарту пьяный мужчина выстрелил из пневматического оружия, полиция быстро отреагировала(4)
ФОТО:
Этим вечером в тартуском промышленном городке Вахи можно было увидеть спецподразделения и машину скорой помощи.
„Здесь спецподразделения и патрульные полицейские. Кроме того, скорая помощь. Территория оцеплена“, — написал нам обеспокоенный читатель около 18:30.
Представитель полиции подтвердил, что около 16:45 поступило сообщение о том, что пьяный мужчина стрелял из пневматического оружия в промышленном городке на улице Вабрику. „Об этом сообщил сотрудник службы безопасности, который обратился за помощью в полицию. Полиция арестовала мужчину. Никто не пострадал“, — рассказал собеседник.
По состоянию на 20:00 сотрудники полиции все еще находились на месте и выясняли точные обстоятельства происшествия.