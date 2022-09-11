Управа Пыхья-Таллинна этой осенью организует бесплатный вывоз мешков с листьями

„Регистрация откроется 12 сентября, и вывоз начнется с 19 сентября. Листья будут вывозить каждую неделю до конца ноября. Для плавного сотрудничества просим предварительно сообщить управе номер телефона, точный адрес, местоположение и количество мешков с листьями“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Владельцы недвижимости в Пыхья-Таллинне могут с 19 сентября бесплатно отдать мешки с листьями. В мешок объемом до 200 литров можно класть только листья, мешок должен быть завязан и выставлен на обочину дороги. Договорной партнер управы района, EKT Teed OÜ, вывозит мешки раз в неделю до 30 ноября.

Сбор будет производиться только у тех квартирных товариществ и городских образовательных учреждений, которые предварительно сообщили управе района свой точный адрес, номер телефона, местоположение и количество мешков с листьями. Зарегистрироваться можно на странице Пыхья-Таллинна здесь.

Мешки с листьями можно также отвезти на таллиннские станции переработки отходов, где от жителей бесплатно принимаются отходы озеленения и садовых работ (от одного лица до шести 100-клиограммовых мешков). Адреса станций можно найти на странице.