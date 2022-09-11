Количество аварий с самокатами выросло более чем наполовину, некоторым из пострадавших потребовалась операция

В среднем в день в отделение неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы обращаются шесть-семь водителей самокатов, попавших в дорожно-транспортное происшествие, сообщает ERR . Врачи надеялись, что с похолоданием аварий станет меньше, но этого не произошло.

„К счастью, в большинстве случаев это - легкие травмы, причем как правило - верхних конечностей, т.е. при падении обычно травмируется запястье и плечи. Понятно, что когда человек падает, он пытается выставить руки перед собой“, — говорит Василий Новак, главврач отделения неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы.

Хотя большинству пострадавших не требуется стационарное лечение, по словам Новака, были и настолько серьезные травмы головы, что людям требовалась операция.

Шесть из десяти самокатчиков, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, ездили на арендованных скутерах. Среди участников ДТП в нетрезвом виде также больше мотоциклистов на арендованных скутерах. Нетрезвые водители скутеров чаще всего попадали в аварии в вечерние и ранние утренние часы, больше всего - в субботу.