ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (200-й день) | Российские власти перенесли „на неопределенный срок“ референдумы о присоединении к России сепаратистских образований

На Запорожской АЭС отключили от энергосети последний энергоблок, сообщают власти региона. При этом глава Международного агентства по атомной энергии заявил: „Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации“.

Главком ВСУ сообщил об освобождении 3000 кв км украинской территории. Российские войска покинули Изюм - об отступлении официально сообщило минобороны России, назвав это перегруппировкой войск

Российские власти перенесли „на неопределенный срок“ референдумы о присоединении к России сепаратистских образований ДНР и ЛНР, а также украинских территорий, оккупированных после начала полномасштабного вторжения в феврале. Об этом пишет „Медуза“ со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

По словам собеседников издания, причина этого решения - успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.

При этом российские политтехнологи, которые должны были готовить „референдумы“, якобы уже уехали из Харьковской и Запорожской областей, они остаются только на Херсонщине.

Ранее в качестве вероятной даты проведения так называемых референдумов называли 11 сентября - Единый день голосования в России.