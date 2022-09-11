ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (200-й день) | Российские власти перенесли „на неопределенный срок“ референдумы о присоединении к России сепаратистских образований
Подводим итоги 199-го дня военного вторжения России в Украину.
Министерство обороны РФ во время ежедневного брифинга для журналистов показало, какую территорию Харьковской области Украины по состоянию на день 11 сентября контролируют российские войска.
Из представленной карты следует, что под контролем России находится небольшая территория на востоке Харьковской области, за рекой Оскол (эта территория отмечена розовым). Внимание на это обратило „Агентство“.
На Запорожской АЭС отключили от энергосети последний энергоблок, сообщают власти региона. При этом глава Международного агентства по атомной энергии заявил: „Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации“.
Главком ВСУ сообщил об освобождении 3000 кв км украинской территории. Российские войска покинули Изюм - об отступлении официально сообщило минобороны России, назвав это перегруппировкой войск
Российские власти перенесли „на неопределенный срок“ референдумы о присоединении к России сепаратистских образований ДНР и ЛНР, а также украинских территорий, оккупированных после начала полномасштабного вторжения в феврале. Об этом пишет „Медуза“ со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
По словам собеседников издания, причина этого решения - успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.
При этом российские политтехнологи, которые должны были готовить „референдумы“, якобы уже уехали из Харьковской и Запорожской областей, они остаются только на Херсонщине.
Ранее в качестве вероятной даты проведения так называемых референдумов называли 11 сентября - Единый день голосования в России.
В Станице Луганской на пункте пропуска в наблюдается очередь протяженностью 12 километров в сторону Луганска и России, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. „Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться“, — сказал он в комментарии для программы „Москва. Кремль. Путин“.
Вооруженные силы Украины освободили пункт пропуска Гоптовка на севере Харьковской области на украинско-российской границе. Как сообщает УНИАН, видео, снятое на пограничном пункте, распространил 130-й батальон территориальной обороны Украины.
„11 сентября Гоптовка перешла под контроль Вооруженных сил Украины“, — заявил один из военнослужащих на опубликованном видео.