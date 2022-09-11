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11.09.2022, 18:43

Отт Тянак занял второе место на Ралли Греции, Роберт Вирвес стал первым эстонским чемпионом мира среди юниоров!

 
ФОТО: IMAGO/Nikos Katikis | IMAGO/PanoramiC

Пилот Hyundai Тьерри Невилль выиграл этап Кубка мира в Греции, опередив своих товарищей по команде Отта Тянака и Дани Сордо на 15 секунд и 1,49,7 соответственно. Для Hyundai это была первая тройная победа в истории. Тянак заработал пять дополнительных очков. Роберт Вирвес вошел в историю эстонского раллийного спорта и стал первым эстонским чемпионом мира среди юниоров!

В воскресенье Отт Тянак выиграл два из трех спецучастков, в том числе и заключительный бонусный, за что получил дополнительные пять очков в общий зачет чемпионата мира.

В общем зачете чемпионата мира Отт Тянак остался на втором месте, но сократил отставание от лидирующего финского гонщика Калле Рованперя до 53 очков.

Вирвес, долгое время лидировавший в ралли JWRC, по итогам последней гонки обогнал британца Джона Армстронга на 17,5 секунды. Эстонец, выигравший ралли, также завоевал титул чемпиона мира среди юниоров.

Итог ралли:

Общий зачет Мировой серии после Ралли Греции:

1. Калле Рованперя (Toyota) - 207.

2. Отт Тянак (Hyundai) - 154.

3. Тьерри Невилль (Hyundai) - 131.

4. Элфин Эванс (Toyota) - 116.

5. Такамото КатсутаTakamoto Katsuta (Toyota) - 100.

6. Крег Бриин (M-Sport) - 77.

7. Эсапекка Лаппи (Toyota) - 58.

8. Дани Сордо (Hyundai) - 49.

9. Гус Гриинсмит (M-Sport) - 36.

10. Себастьен Лоеб (M-Sport) - 35.

Положение команд:

1. Toyota 404 пункта,

2. Hyundai 341 пункт,

3. M-Sport 214 пунктов.

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