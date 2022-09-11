Отт Тянак занял второе место на Ралли Греции, Роберт Вирвес стал первым эстонским чемпионом мира среди юниоров!

Пилот Hyundai Тьерри Невилль выиграл этап Кубка мира в Греции, опередив своих товарищей по команде Отта Тянака и Дани Сордо на 15 секунд и 1,49,7 соответственно. Для Hyundai это была первая тройная победа в истории. Тянак заработал пять дополнительных очков. Роберт Вирвес вошел в историю эстонского раллийного спорта и стал первым эстонским чемпионом мира среди юниоров!