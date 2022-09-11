Отт Тянак занял второе место на Ралли Греции, Роберт Вирвес стал первым эстонским чемпионом мира среди юниоров!
Пилот Hyundai Тьерри Невилль выиграл этап Кубка мира в Греции, опередив своих товарищей по команде Отта Тянака и Дани Сордо на 15 секунд и 1,49,7 соответственно. Для Hyundai это была первая тройная победа в истории. Тянак заработал пять дополнительных очков. Роберт Вирвес вошел в историю эстонского раллийного спорта и стал первым эстонским чемпионом мира среди юниоров!
В воскресенье Отт Тянак выиграл два из трех спецучастков, в том числе и заключительный бонусный, за что получил дополнительные пять очков в общий зачет чемпионата мира.
В общем зачете чемпионата мира Отт Тянак остался на втором месте, но сократил отставание от лидирующего финского гонщика Калле Рованперя до 53 очков.
Вирвес, долгое время лидировавший в ралли JWRC, по итогам последней гонки обогнал британца Джона Армстронга на 17,5 секунды. Эстонец, выигравший ралли, также завоевал титул чемпиона мира среди юниоров.
Итог ралли:
Общий зачет Мировой серии после Ралли Греции:
1. Калле Рованперя (Toyota) - 207.
2. Отт Тянак (Hyundai) - 154.
3. Тьерри Невилль (Hyundai) - 131.
4. Элфин Эванс (Toyota) - 116.
5. Такамото КатсутаTakamoto Katsuta (Toyota) - 100.
6. Крег Бриин (M-Sport) - 77.
7. Эсапекка Лаппи (Toyota) - 58.
8. Дани Сордо (Hyundai) - 49.
9. Гус Гриинсмит (M-Sport) - 36.
10. Себастьен Лоеб (M-Sport) - 35.
Положение команд:
1. Toyota 404 пункта,
2. Hyundai 341 пункт,
3. M-Sport 214 пунктов.
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