Баскетболист выразил надежду, что МОК даст США золотые медали, несмотря на поражение от СССР(2)
Американский баскетболист Том Макмиллен выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) даст сборной США золотые медали, несмотря на поражение от СССР в финальном матче Олимпиады-1972.
„Если Джиму Торпу официально вернули титул чемпиона посмертно, то я всё ещё надеюсь, что вскроются ранее неизвестные и важные обстоятельства, которые позволят вернуть нам золото. Надеюсь, это случился не после моей смерти, а в ближайшем будущем“, — приводит слова Макмиллена New York Times.
Напомним, финальный матч между сборными США и СССР на Олимпийских играх 1972 года завершился со счётом 51:50 в пользу советских баскетболистов.
Джим Торп — американский многоборец индейского происхождения, которому МОК вернул титул олимпийского чемпиона через 110 лет после его победы на Олимпиаде-1912. Организация отменила дисквалификацию спортсмена за нарушение правил, которые действовали в то время, спустя много лет после его смерти.
Источник - Чемпионат
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