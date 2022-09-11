Баскетболист выразил надежду, что МОК даст США золотые медали, несмотря на поражение от СССР

„Если Джиму Торпу официально вернули титул чемпиона посмертно, то я всё ещё надеюсь, что вскроются ранее неизвестные и важные обстоятельства, которые позволят вернуть нам золото. Надеюсь, это случился не после моей смерти, а в ближайшем будущем“, — приводит слова Макмиллена New York Times.

Напомним, финальный матч между сборными США и СССР на Олимпийских играх 1972 года завершился со счётом 51:50 в пользу советских баскетболистов.

Джим Торп — американский многоборец индейского происхождения, которому МОК вернул титул олимпийского чемпиона через 110 лет после его победы на Олимпиаде-1912. Организация отменила дисквалификацию спортсмена за нарушение правил, которые действовали в то время, спустя много лет после его смерти.

Источник - Чемпионат

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