Глава МИД Литвы: план Путина стереть Украину с карты провалился(6)
„План геноцида, задуманный Путиным, желание стереть Украину с карты, провалился“, - написал в твитере по-английски глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, когда немало источников подтвердили успешную контратаку Украины, возвращение территории в тысячи километров и паническое бегство российской армии и ее пособников из Харьковской области. Об этом пишет RusDelfi.lt.
„У него нет возможности вести переговоры. Война должна завершится его безоговорочной капитуляцией“, - прибавил Ландсбергис, имея в виду Владимира Путина.
11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия с начала сентября вернула более трех тысяч квадратных километров территории под контроль Украины. В Станице Луганской на пункте пропуска в сторону России даже наблюдается очередь протяженностью 12 километров - сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.