За рубежом
11.09.2022, 17:11

Глава МИД Литвы: план Путина стереть Украину с карты провалился

 (6)
Nii venelaste tõrjumine Kiievi alt kui ka praegune üllatuspealetung kannab Ukraina maaväe ülema kindralpokovnik Oleksandr Sõrskõi käekirja
Nii venelaste tõrjumine Kiievi alt kui ka praegune üllatuspealetung kannab Ukraina maaväe ülema kindralpokovnik Oleksandr Sõrskõi käekirja
ФОТО: ZOHRA BENSEMRA | REUTERS

„План геноцида, задуманный Путиным, желание стереть Украину с карты, провалился“, - написал в твитере по-английски глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, когда немало источников подтвердили успешную контратаку Украины, возвращение территории в тысячи километров и паническое бегство российской армии и ее пособников из Харьковской области. Об этом пишет RusDelfi.lt.

„У него нет возможности вести переговоры. Война должна завершится его безоговорочной капитуляцией“, - прибавил Ландсбергис, имея в виду Владимира Путина.

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия с начала сентября вернула более трех тысяч квадратных километров территории под контроль Украины. В Станице Луганской на пункте пропуска в сторону России даже наблюдается очередь протяженностью 12 километров - сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии