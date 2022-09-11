Глава МИД Литвы: план Путина стереть Украину с карты провалился

„План геноцида, задуманный Путиным, желание стереть Украину с карты, провалился“, - написал в твитере по-английски глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, когда немало источников подтвердили успешную контратаку Украины, возвращение территории в тысячи километров и паническое бегство российской армии и ее пособников из Харьковской области. Об этом пишет RusDelfi.lt.