Meduza: Кремль „поставил на стоп“ референдумы о „присоединении“ оккупированных территорий к России

Собеседники „Медузы“ пояснили, что единственная причина этого решения — успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении. Источники подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию: „******* [поспешно уехали] все. Поступил приказ ехать домой“. В Херсонской области российские политтехнологи, готовившие референдум, пока остаются.

Как ранее писала „Медуза“, в начале сентября секретарь генсовета „Единой России“, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объявил, что референдумы будет „правильно и символично“ провести 4 ноября — в День народного единства. Представители оккупационных „военно-гражданских администраций“ на контролируемых Россией территориях эту идею поддержали.

4 ноября стало первой конкретной датой референдумов, которую открыто называли российские чиновники такого высокого ранга. При этом, по информации „Медузы“, в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте дедлайн перенесли на май, а потом и на 11 сентября — в этот день в России проходят региональные выборы.

Однако провести их в сентябре также не удалось. В итоге, как утверждают источники „Медузы“, под давлением Владимира Путина, которому „не терпится“ „присоединить“ новые территории, в администрации президента РФ установили „окончательную“ дату — 4 ноября.

По словам одного из собеседников „Медузы“, уже на следующей неделе оккупационные „военно-гражданские администрации“ украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь все эти планы „поставлены на стоп“, „о ноябре речь уже не идет“.

Собеседники „Медузы“, близкие к Кремлю, подчеркнули: российские власти не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат возможного голосования, — это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы „Медузы“ о судьбе референдумов не ответил.