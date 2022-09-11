Другие виды
11.09.2022, 15:08

ФОТО | В Т1 прошел праздник музыки и спорта

 
ФОТО: Андрей Оздоба

В субботу в центре Т1 дала концерт Алика Милова. Музыкой и танцами гостей также порадовали студия песни Mamma Mia и Lifedance Stuudio.

Важная роль в программе была отведена нескольким спортивным клубам, познакомивших гостей со своей деятельностью.

Мотоциклисты Panther Motorsport показывали трюки.

Открывающийся осенью в Т1 фехтовальный клуб Le Glaive провел показательный поединок.

Свое мастерство также продемонстрировали спортсмены Art Do Brasil Capoeira и клуба бокса и борьбы Kontakt.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии