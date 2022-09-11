11.09.2022, 15:08
ФОТО | В Т1 прошел праздник музыки и спорта
ФОТО:
В субботу в центре Т1 дала концерт Алика Милова. Музыкой и танцами гостей также порадовали студия песни Mamma Mia и Lifedance Stuudio.
Важная роль в программе была отведена нескольким спортивным клубам, познакомивших гостей со своей деятельностью.
Мотоциклисты Panther Motorsport показывали трюки.
Открывающийся осенью в Т1 фехтовальный клуб Le Glaive провел показательный поединок.
Свое мастерство также продемонстрировали спортсмены Art Do Brasil Capoeira и клуба бокса и борьбы Kontakt.
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