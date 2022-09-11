Другие виды
11.09.2022, 21:03

Венгерская фигуристка ушла из сборной из-за россиянки

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ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

Вивьенн Папп заявила, что она не нужна стране, которая предпочла взять в национальную команду представительницу России.

Венгерская фигуристка Вивьенн Папп отказалась выступать за сборную страны после получения спортивного гражданства 14-летней россиянкой Полиной Джуманиязовой. Об этом сообщает Valasz Online.

„Я показывала отличные результаты, но оказалось, что страна во мне не нуждается, она нашла россиянку. Буду выступать там, где меня ценят“, — заявила спортсменка.

По информации издания, на ближайшем юниорском этапе Гран-при, который пройдет в конце сентября, за сборную Венгрии помимо Джуманиязовой выступят еще несколько уроженцев России — Александр Власенко и Марк Шапиро. Хореографом выступить Ипакьян Джеранжак российско-армянского происхождения.

Источник - RBK

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