Венгерская фигуристка ушла из сборной из-за россиянки(8)
Вивьенн Папп заявила, что она не нужна стране, которая предпочла взять в национальную команду представительницу России.
Венгерская фигуристка Вивьенн Папп отказалась выступать за сборную страны после получения спортивного гражданства 14-летней россиянкой Полиной Джуманиязовой. Об этом сообщает Valasz Online.
„Я показывала отличные результаты, но оказалось, что страна во мне не нуждается, она нашла россиянку. Буду выступать там, где меня ценят“, — заявила спортсменка.
По информации издания, на ближайшем юниорском этапе Гран-при, который пройдет в конце сентября, за сборную Венгрии помимо Джуманиязовой выступят еще несколько уроженцев России — Александр Власенко и Марк Шапиро. Хореографом выступить Ипакьян Джеранжак российско-армянского происхождения.
Источник - RBK
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