Венгерская фигуристка ушла из сборной из-за россиянки

Венгерская фигуристка Вивьенн Папп отказалась выступать за сборную страны после получения спортивного гражданства 14-летней россиянкой Полиной Джуманиязовой. Об этом сообщает Valasz Online.



„Я показывала отличные результаты, но оказалось, что страна во мне не нуждается, она нашла россиянку. Буду выступать там, где меня ценят“, — заявила спортсменка.



По информации издания, на ближайшем юниорском этапе Гран-при, который пройдет в конце сентября, за сборную Венгрии помимо Джуманиязовой выступят еще несколько уроженцев России — Александр Власенко и Марк Шапиро. Хореографом выступить Ипакьян Джеранжак российско-армянского происхождения.

