Спас десятки жизней ценой собственной. Герои 11 сентября из мира спорта

В момент теракта на 104-м этаже Южной башни находился бывший игрок сборной Бостонского университета по лакроссу Уэллс Кроутер, который работал брокером в Sandler O’Neil and Partner. Сразу же после того, как самолет врезался в здание, Кроутер, спустился в вестибюль 78-го этажа, где встретил группу выживших. Он взял на руки молодую женщину и направил группу к единственной рабочей лестнице, проводил их на 61-й этаж и направился обратно. К тому времени, когда он вернулся на 78-й этаж, он намотал бандану на лицо, защищаясь от дыма. Кроутер сумел вывести из башни 18 человек. В последний раз его видели вместе с нью-йоркскими пожарными перед обрушением здания. Тело Кроутера было найдено в марте 2002 года. В 2006 году во время выступления на Зимних Олимпийских играх 2006 года друг Кроутера Тайлер Джуэлл надел красную бандану в его честь. История Кроутера легла в основу документального фильма „Человек в красной бандане“. Регбист против террористов



Одним из пассажиров самолета на рейсе 175 United Airlines, который врезался в Южную башню Всемирного торгового центра, был бывший хоккеист, 31-летний Марк Бэвис. Бэвис начал заниматься хоккеем в Бостонском университете, а позже выступал в AHL (вторая лига в Северной Америке) за „Провиденс Брюинз“ и „Фредериктон Канадиенс“. После завершения карьеры несколько лет работал скаутом „Лос-Анджелес Кингз“ — 11 сентября он как раз летел в Лос-Анджелес на организационные собрания „Кингз“.



После смерти Бэвиса его родственники открыли „Фонд лидерства“, который помогает студентам получать гранты на обучение в коллежах и университетах.



„Марк посвятил большую часть своей жизни развитию молодежи, побуждая ее следовать своим мечтам. Он тренировал юношей и девушек в хоккее, игре, которую любил, но, что более важно, он был для них образцом для подражания, наставником и другом“, — говорится на сайте организации.



Вместе с Бэвисом в Лос-Анджелес летел обладатель Кубка Стэнли Гарнет Бэйли. Он выступал за „Бостон Брюинз“, „Вашингтон Кэпиталз“, „Детройт Ред Уингз“ и „Сент-Луис Блюз“, а позже стал директором по скаутингу в „Лос-Анджелес Кингз“.



После гибели Бэйли его семья основала фонд, который собирает средства для госпитализированных детей, младенцев и их семей. Клуб же спустя 10 лет после трагедии назвал в честь Бэйли нового маскота.



В 2012-м после победы в Кубке Стэнли хоккеисты „Кингз“ принесли трофей в Национальный мемориал 11 сентября в Нью-Йорке, поместили его на панно с именами Бейли и Бэвиса, а также пригласили членов их семей провести свой „День с Кубком“.



Еще одной жертвой теракта стала Мари-Рэй Соппер. Во время обучения в университете она получила стипендию на последние три курса за спортивные успехи. После университета Соппер работала в Корпусе JAG, юридическим подразделением ВМС США. Одновременно с этим она работала в тренерском штабе женской команды гимнастического клуба Университета Джорджа Вашингтона. 11 сентября 2001-го Соппер летела рейсом 77 American Airlines, этот самолет врезался в Пентагон.



После смерти Соппер Университет штата Айова, где училась спортсменка, учредил для гимнасткок „Премию Мари-Рэй Соппер за выдающиеся достижения“, а в Калифорнийском университете был открыт „Мемориальный фонд гимнастики Мари-Рэй Соппер“.



В эпицентре теракта тоже находились бывшие спортсмены.



Дэн Трант и Имон Макинини работали инвестиционными брокерами в компании Cantor Fitzgerald, офис которой находился в Северной башне Всемирного торгового центра, куда врезался первый захваченный террористами самолет. Трант был бывшим баскетболистом, выступавшим за „Бостон Селтикс“, и после завершения карьеры тренировал команду католической школы. Его коллега Имон Макинини во время обучения в университете играл в лакросс. В 1977-м его признали лучшим игроком первенства среди университетов, а год спустя он представлял США на чемпионате мира. Помимо спорта Макинини увлекался поэзией, и после его гибели семья в сотрудничестве с библиотекой Корнельского университета опубликовала сборник стихов Макинини „Изгиб дороги“.



Во время теракта в Северной башне находился и бывший игрок сборной США по крикету Незам Хафиз. С 20 лет Хафиз профессионально играл в крикет и нередко вызывался в сборную США, а в 2000-м участвовал в турне национальной команды по Великобритании. Когда Boeing 767 авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню, Хафиз находился на 94-м этаже здания — после завершения спортивной карьеры он работал финансовым помощником в страховой компании Marsh and McLennan.