СМИ: Новака Джоковича допустят до Australian Open — 2023 несмотря на прошлогодний скандал

По данным австралийского издания, если Джокович обратится к федеральным властям с просьбой предоставить визу на въезд в страну, они пойдут ему навстречу. Напомним, в январе 2022 года Джоковичу, не желающему прививаться, не дали выступить на Australian Open.

Его со скандалом депортировали из страны и наложили трёхлетний запрет на посещение Австралии. После чего Новак полностью пропустил серию турниров в США, в том числе US Open. Серб не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает это не привитым от коронавируса авиапутешественникам.

Источник - Чемпионат

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