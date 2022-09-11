Келли Сильдару заняла первое место в Новой Зеландии

Сильдару участвовала в Новозеландских зимних играх в парковом заезде, где спортсмены соревновались в более расслабленном формате, чем обычно, пишет ERR Sport. Организаторы рассказывают, что для соревнований была построена специальная трасса, цель которой - позволить участникам продемонстрировать свой творческий потенциал и стиль.