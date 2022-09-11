Другие виды
11.09.2022, 14:04

Келли Сильдару заняла первое место в Новой Зеландии

 
KELLY SILDARU
KELLY SILDARU
ФОТО: Karli Saul | Õhtuleht

Лыжница-фристайлер Келли Сильдару начала новый сезон с победы, победив на соревнованиях, проходивших в Новой Зеландии.

Сильдару участвовала в Новозеландских зимних играх в парковом заезде, где спортсмены соревновались в более расслабленном формате, чем обычно, пишет ERR Sport. Организаторы рассказывают, что для соревнований была построена специальная трасса, цель которой - позволить участникам продемонстрировать свой творческий потенциал и стиль.

Спортсмены наслаждались непринужденной атмосферой соревнований, воспринимая их скорее как веселые посиделки с друзьями, чем как стандартные соревнования, где все спортсмены выступают под высоким давлением.

Сильдару заняла первое место среди женщин, второй стала канадка Оливия Асселин, третьей — финка Анни Карава.

Среди мужчин лучшим стал канадец Макс Моффат, второе место у норвежца Фердинанда Далья, третьим стал местный спортсмен Финн Билоус.

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