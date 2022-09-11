ФОТО | Победу на Таллиннском марафоне одержал кениец

Сегодня утром в 9 часов у подножия Длинного Германа на улице Фалги стартовала основная часть крупнейшего национального спортивного мероприятия Эстонии – классический марафонский забег на 42 километра и 195 метров.

В марафоне принимали участие члены эстонской команды - Тиидрек Нурме, Роман Фости и Каур Кивистик, которые принесли Эстонии неплохое шестое место в составе команды на чемпионате Европы в Мюнхене.

Джонатан Йего Кипту из Кении выиграл марафон с классным временем 2 часа 12 минут 44 секунды. Второе место заняла Абийот Гута Дугума из Эфиопии с результатом 2:18,32. Леонид Лацепов из спортивного общества „Спарта“, который впервые участвовал в марафонской дистанции, показал отличный результат, заняв третье место со временем 2:18,50, что является лучшим результатом среди эстонцев, когда-либо бегавших в марафоне на территории Эстонии.

До этого самым быстрым эстонским марафонцем на своей родине был Рейн Лейнус со временем 2: 20,03, этот результат спортсмен показал в 1968 году в Вяндре. Лацепов, поднявшийся на 11-е место в эстонском рейтинге, выиграл в марафоне и эстонский, и таллиннский чемпионаты.