ФОТО И ВИДЕО | „Салютом шарахнут в сторону Эстонии, они там все услышат“: в Ивангороде открывают памятник танку Т-34

10:30 Уже сейчас к памятнику тянется много людей. Возле стелы, посвященной героям Советского Союза, стоят три вертолеты, на которых приехало начальство из минобороны. Некоторые идут с цветами. В основном, люди приходят целыми семьями, с детьми.

Военные развернули походные кухни с кашей.

10:40 Сам танк и площадь возле него ограждены тяжелыми барьерами. Возле танка играет военный оркестр.

10:50 Орудия, из которых будут пускать салют стоят под памятником и направлены в сторону Эстонии. Наш корреспондент отмечает, что люди довольны. Среди разговоров слышно: „ это - событие на всю страну. И мы все сделали правильно“, „салютом шарахнут в сторону Эстонии. Они там все услышат“, довольно говорят люди“.

11:00 Приехал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Церемония началась. Со сцены заявляют: „мы являемся свидетелями исторического события - восстановления танка-памятника Т-34“.

11:23 Представитель общественности Нарвы Светлана Юдина выразила благодарность российским властям „за восстановление памятника, к которому поклониться ехали ехали со всей страны“.

11:28 Замминистра обороны Дмитрий Булгаков и генерал-полковник Павел Лабутин открыли памятник. Салют был в сторону Нарвы. Среди возложивших цветы к памятнику был посол России в Эстонии Александр Петров и делегация из Нарвы.