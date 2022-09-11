Комиссия по воинским захоронениям приняла решение о переносе еще 18 военных могил

В середине августа комиссия приняла решение о перезахоронении 22 воинских захоронений, и теперь она пришла к выводу, что необходимо перезахоронить еще 18 могил.

„На данный момент подтверждено, что 40 могил расположены в неподходящих местах, в их отношении мы приняли решение. На следующем заседании Комиссии по воинским захоронениям пройдет обсуждение 25 могил, в отношении одной мы приняли решение, что она находится в подходящем месте: речь идет о могиле в городе Тюри на улице Кастани“, - сказал советник отдела воинской службы Министерства обороны Андрес Сиплане.