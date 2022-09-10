ВИДЕО | Первая ракетка мира победила в финале US Open, выиграв второй турнир Большого шлема в году

В финале польская теннисистка со счетом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла занимающую 5-ю строчку в рейтинге WTA Онс Жабер из Туниса. Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты.

Полька выиграла третий „Большой шлем“ в карьере и второй – в сезоне. В 2020-м и 2022-м она победила на „Ролан Гаррос“.

Швентек – первая теннисистка с 2016-го, выигравшая больше одного „Шлема“ за сезон. Тогда это сделала Анжелик Кербер, победившая на Australian Open и US Open.

Всего 21-летняя польская теннисистка взяла 10-й титул в карьере, проведя 11-й финал. Она проиграла свой первый решающий матч на уровне WTA, после чего выиграла 10 подряд, только на US Open отдав больше пяти геймов. В этом году у нее семь трофеев.

Победа над Жабер стала для Швентек 15-й в карьере в матчах с топ-10 и 10-й подряд. На US Open она прошла трех теннисисток десятки.

В понедельник у Швентек будет 10 365 очков в рейтинге WTA. Второе место займет Жабер с более чем двукратным отставанием – 5 090 очков. Анетт Контавейт будет занимать третье место в рейтинге WTA, набрав 4300 очков.