Президент Латвии стал первым западным лидером, переночевавшим в Киеве во время войны

Этот визит проходит на фоне эффективного контрнаступления ВСУ на востоке и на юге Украины.

В пятницу после встречи с Владимиром Зеленским Левитс выступил за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Также он принял участие в церемонии открытия табличек, посвященных нескольким западным лидерам, включая его самого, на Аллее мужества в Киеве.