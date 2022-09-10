ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (199-й день) | Минобороны РФ назвало отступление в Харьковской области „операцией по свертыванию и переброске войск“

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области, которые находились под российской оккупацией. Об этом он заявил в видеообращении по итогам 198-го дня войны. „Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям. Успешно продолжают… В настоящее время Вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области… Постепенно берем под контроль новые населенные пункты — повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших граждан“. Зеленский не уточнил названия населенных пунктов, которые освободили украинские военные. 8 сентября он опубликовал видео из города Балаклея в Изюмском районе Харьковской области, который перешел под контроль ВСУ.

Украинские вооруженные силы освободили город Купянск в Харьковской области, который был оккупирован российскими войсками в начале войны. Об этом заявила советница председателя областного совета Наталья Попова. „Купянск — это Украина! Слава ВСУ!“, — написала Попова в фейсбуке и опубликовала фото украинских солдат на фоне административного здания в Купянске. Служба безопасности Украины подтвердила вход украинских войск в Купянск, опубликовав фотографии бойцов, находящихся в городе.

В свою очередь замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что российские войска также оставили город Изюм, который находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Купянска.

Украинские и российские военные блогеры также пишут, что ВСУ форсировали реку Северский Донец и наступают на Лиман. Это значит, что российской армии не удалось остановить украинское наступление на рубеже рек Оскол и Северский Донец.