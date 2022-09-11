СЕГОДНЯ | „Левадия“ постарается реабилитироваться после трехматчевой серии без побед

В этом сезоне „Левадия“ и „Калев“ встречались трижды. И если в первой игре была уверенная победа чемпиона 5:1, то во второй встрече победа „Левадии“ далась с трудом 1:0. В крайней встрече этих команд сильнее оказалось снова „Левадия“ 3:1.

„Флора“ свою игру 28-го тура выиграла, и на данный момент „Левадия“ отстаёт от лидера на 13 очков. Теоретически, „Левадия“ ещё может стать чемпионом, но для этого надо выигрывать все свои игры и надеяться, что лидер проиграет минимум четыре раза (осталось 9 туров). В футболе может случиться всякое. Для начала „Левадия“ должна обыграть „Калев“.

Помощник главного тренера „Левадии“ Артем Артюнин сказал на предматчевой пресс-конференции: „В воскресенье главное — реализация. Нам нужно создавать больше моментов и забивать голы“.

Полузащитник „Левадии“ Карл Рудольф Ыйгус прокомментировал предстоящую встречу так: „Калев — молодая и опасная команда. У нас должен быть порядок в обороне, а в нападении мы должны реализовывать свои моменты — тогда мы сможем победить“.

Из-за перебора карточек предстоящую встречу с „Калевом“ пропустит Илья Антонов.

На данный момент „Левадия“ занимает второе место в чемпионате Эстонии с 65 очками. „Флора“, которая выиграла свой матч в пятницу, на первом месте с 78 очками, „Нымме Калью“ на 3-м месте с 52 очками. „Кале“, в свою очередь, находится на 8-й строчке таблицы с 21 очком.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.