ФОТО | „Левадия“ реабилитировалась после трехматчевой серии без побед

Первый тайм прошёл под полным контролем „Левадии“. Подопечные Стойковича вышли вперёд уже на 10-й минуте, когда Максимилиано Удже после паса Артура Пикка, сильным ударом в угол из-за пределов штрафной площади, вывел „Левадию“ вперёд 1:0. На 24-й минута после хорошего паса от Бегларишвили в штрафную, Кирсс отправил мяч в дальний угол и „Левадия“ повела в счете 2:0.

В начале второго тайма после грубого фола Фодайя Травалли, „Калев“ остался в меньшинстве. На 53-й минуте Тиль Мавретич с 20-ти метров забил свой дебютный гол за „Левадию“ в чемпионате Эстонии и установил окончательный счёт в матче (0:3).

„Левадия“ набирает 68 очков и занимает второе место, отставая от лидера чемпионата „Флоры“ на 10 очков.

Следующую игру „Левадия“ проведёт дома 18 сентября против „Курессааре“.

До матча:

В этом сезоне „Левадия“ и „Калев“ встречались трижды. И если в первой игре была уверенная победа чемпиона 5:1, то во второй встрече победа „Левадии“ далась с трудом 1:0. В крайней встрече этих команд сильнее оказалось снова „Левадия“ 3:1.

„Флора“ свою игру 28-го тура выиграла, и на данный момент „Левадия“ отстаёт от лидера на 13 очков. Теоретически, „Левадия“ ещё может стать чемпионом, но для этого надо выигрывать все свои игры и надеяться, что лидер проиграет минимум четыре раза (осталось 9 туров). В футболе может случиться всякое. Для начала „Левадия“ должна обыграть „Калев“.

Помощник главного тренера „Левадии“ Артем Артюнин сказал на предматчевой пресс-конференции: „В воскресенье главное — реализация. Нам нужно создавать больше моментов и забивать голы“.

Полузащитник „Левадии“ Карл Рудольф Ыйгус прокомментировал предстоящую встречу так: „Калев — молодая и опасная команда. У нас должен быть порядок в обороне, а в нападении мы должны реализовывать свои моменты — тогда мы сможем победить“.

Из-за перебора карточек предстоящую встречу с „Калевом“ пропустит Илья Антонов.