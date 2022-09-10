ЧП и криминал
10.09.2022, 19:20

Полиция разыскивает ушедшего из дома престарелых 64-летнего мужчину

 
Politsei palub kõigil, kellel on infot Sulevi asukohast, sellest teada anda helistades numbril 112
Politsei palub kõigil, kellel on infot Sulevi asukohast, sellest teada anda helistades numbril 112
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшего из дома престарелых в деревне Хелленурме волости Элва в Тартумаа Сулева. Из-за состояния своего здоровья Сулев может плохо ориентироваться во времени и пространстве.

Полиция получила сообщение об исчезновении Сулева сегодня около 14 часов. Полицейские пообщались с близкими мужчины, и собранная к настоящему моменту информация указывает на то, что мужчина может направиться в деревню Ворбузе в волости Тарту.

На Сулеве одежда темного цвета и джинсы, на голове кепка. Уходя из дома престарелых, мужчина взял с собой белый полиэтиленовый пакет, он ходит с тростью.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Сулева, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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