10.09.2022, 19:20
Полиция разыскивает ушедшего из дома престарелых 64-летнего мужчину
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшего из дома престарелых в деревне Хелленурме волости Элва в Тартумаа Сулева. Из-за состояния своего здоровья Сулев может плохо ориентироваться во времени и пространстве.
Полиция получила сообщение об исчезновении Сулева сегодня около 14 часов. Полицейские пообщались с близкими мужчины, и собранная к настоящему моменту информация указывает на то, что мужчина может направиться в деревню Ворбузе в волости Тарту.
На Сулеве одежда темного цвета и джинсы, на голове кепка. Уходя из дома престарелых, мужчина взял с собой белый полиэтиленовый пакет, он ходит с тростью.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Сулева, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.