Полиция разыскивает ушедшего из дома престарелых 64-летнего мужчину

Полиция получила сообщение об исчезновении Сулева сегодня около 14 часов. Полицейские пообщались с близкими мужчины, и собранная к настоящему моменту информация указывает на то, что мужчина может направиться в деревню Ворбузе в волости Тарту.

На Сулеве одежда темного цвета и джинсы, на голове кепка. Уходя из дома престарелых, мужчина взял с собой белый полиэтиленовый пакет, он ходит с тростью.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Сулева, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.