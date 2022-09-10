Пропавшая 49-летняя Наталья нашлась

Близкие в последний раз общались с Натальей в четверг, 8 сентября, но больше с ней связаться не удавалось, и женщина не вернулась обратно домой в Раквере. Близкие также разговаривали с друзьями и знакомыми Натальи, но никто не видел женщину. Сообщалось, что Наталья может передвигаться в Таллинне рядом с автовокзалом или железнодорожным вокзалом.