10.09.2022, 18:50
Пропавшая 49-летняя Наталья нашлась(1)
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ФОТО: | Eero Vabamaegi
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 49-летней Натальи, которая не вернулась к себе домой в Раквере. В последний раз женщина находилась в Таллинне.
Близкие в последний раз общались с Натальей в четверг, 8 сентября, но больше с ней связаться не удавалось, и женщина не вернулась обратно домой в Раквере. Близкие также разговаривали с друзьями и знакомыми Натальи, но никто не видел женщину. Сообщалось, что Наталья может передвигаться в Таллинне рядом с автовокзалом или железнодорожным вокзалом.
Около 20:30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила, что Наталья сама связалась с полицией, с ней все в порядке.