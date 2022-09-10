Вторая пенсионная ступень год спустя. Куда потратили свои пенсионные накопления жители Эстонии и сколько выиграли те, кто остался во II ступени?

„Инфляция за год составила, согласно данным последних месяцев, более 20%, – говорит Эндрико Вырклаэв, руководитель отдела фондов SEB. – Так как данные по инфляции за август еще точно не известны, можно приблизительно прикинуть, что те, кто в сентябре прошлого года забрал деньги и просто оставил лежать их на счету, потеряли от покупательной способности этих денег примерно пятую часть“.

„Одним из главных аргументов в пользу пенсионной реформы было то, что пенсионные вкладчики должны иметь больше свободы для самостоятельного инвестирования своих пенсионных активов. Большую свободу выбора можно только приветствовать. Однако вызывает беспокойство тот факт, что в действительности возможность самостоятельно инвестировать деньги используется не в полной мере, – сказал руководитель Swedbank Investeerimisfondid AS Аге Петтер. – Глядя на данные, конечно, нельзя утверждать, что кто-то лично принял неправильное решение, об этом может судить только тот, кто принимает решение, зная свои собственные обстоятельства“.

Данные Swedbank показывают, что 46% денег, выведенных из II пенсионной ступени в этом году, всё ещё находятся на текущих счетах. 54% денег были потрачены почти поровну на потребление, финансовые обязательства и инвестиции.

Но недавно выяснилось, что почти половина денег, изъятых из второй пенсионной ступени, просто лежит на текущих счетах.

Но, как выясняется, в первую волну жители Эстонии чаще деньги просто тратили. А вот в этом году больше тех, у кого они просто лежат на счетах, с каждым месяцем теряя из-за инфляции свою покупательную способность.

С момента, когда на счета жителей Эстонии 1 сентября прошлого года хлынули в общей сложности 1,3 млрд евро, прошел почти год. После этого было еще две волны снятия денег, и еще одно существенное поступление пенсионных денег грядет в сентябре этого года.

К тому же, подчеркивает специалист, с этих денег они заплатили еще подоходный налог – 20%.

„Но самая большая потеря для тех, кто забрал деньги, – это то, что больше нет регулярного прироста на личный накопительный пенсионный счет, – констатирует Вырклаэв. – Например, люди со средней зарплаты за год таким образом потеряли более 700 евро в виде социального и подоходного налога. И так как выйдя из второй ступени, в течение десяти лет нельзя присоединиться снова, то эта потеря за десять лет достигает порядка 10 000 евро“.

Как подготовиться к кризису?

Многие уже читали, что осень и зима могут стать для Эстонии крайне непростыми. Некоторые даже задумывались, чтобы снять деньги из II пенсионной ступени, чтобы была возможности зимой оплатить счета за коммуналку. Однако банковские специалисты настоятельно советуют этого не делать.

„Мы рекомендуем финансово подготовиться к кризисной ситуации, – говорит руководитель отдела пенсионных фондов банка Luminor Вахур Мадиссон. – Не только с расчетом на эту зиму, а вообще у каждой семьи должна быть цель: создать резерв на покрытие непредвиденных расходов на шесть месяцев. Это поможет справиться как в период энергетического кризиса, так и в случае, если при поступлении ваших доходов вдруг возникнет непредвиденная пауза“.

Он подчеркивает: пенсионные накопления – это все же самая последняя мера.

„До этого нужно попробовать снизить свои расходы, – советует специалист. – Объясню, почему: на пенсию многие копят долго, порой всю жизнь, и для большинства их накопления – единственный доступный способ сохранить в пенсионном возрасте то качество жизни, к которому они привыкли. Если забрать деньги из II ступени, то вернуться туда можно будет только через 10 лет, и тогда будет уже очевидно сложнее накопить пенсионный резерв. Только при длительном, в течение многих лет, накоплении может сформироваться такой резерв, который сможет приносить хороший инвестиционный доход для приличной жизни на пенсии“.

Заплатить из накоплений коммуналку – глупая идея