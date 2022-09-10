Вторая пенсионная ступень год спустя. Куда потратили свои пенсионные накопления жители Эстонии и сколько выиграли те, кто остался во II ступени?(1)
1 сентября исполнился год, как люди получили первые деньги из пенсионной ступени. Кто же в основном забирал свои накопления из второй ступени в сентябре 2021 года и сколько денег в общей сложности из II ступени вывели? „МК-Эстония“ выяснила, сколько могли бы заработать на своих накоплениях те, кто вывел свои накопления в первую волну, если бы не забирали деньги из второй ступени? И правильно ли поступили те, кто решил свои деньги во II ступени оставить?
С момента, когда на счета жителей Эстонии 1 сентября прошлого года хлынули в общей сложности 1,3 млрд евро, прошел почти год. После этого было еще две волны снятия денег, и еще одно существенное поступление пенсионных денег грядет в сентябре этого года.
Но, как выясняется, в первую волну жители Эстонии чаще деньги просто тратили. А вот в этом году больше тех, у кого они просто лежат на счетах, с каждым месяцем теряя из-за инфляции свою покупательную способность.
Мертвым грузом
Больше всего жителей Эстонии доверяет свои пенсионные накопления Swedbank: 42% вкладчиков второй ступени выбрали пенсионные фонды именно этого банка.
Но недавно выяснилось, что почти половина денег, изъятых из второй пенсионной ступени, просто лежит на текущих счетах.
Данные Swedbank показывают, что 46% денег, выведенных из II пенсионной ступени в этом году, всё ещё находятся на текущих счетах. 54% денег были потрачены почти поровну на потребление, финансовые обязательства и инвестиции.
„Одним из главных аргументов в пользу пенсионной реформы было то, что пенсионные вкладчики должны иметь больше свободы для самостоятельного инвестирования своих пенсионных активов. Большую свободу выбора можно только приветствовать. Однако вызывает беспокойство тот факт, что в действительности возможность самостоятельно инвестировать деньги используется не в полной мере, – сказал руководитель Swedbank Investeerimisfondid AS Аге Петтер. – Глядя на данные, конечно, нельзя утверждать, что кто-то лично принял неправильное решение, об этом может судить только тот, кто принимает решение, зная свои собственные обстоятельства“.
Сколько потеряли те, кто забрал?
„Инфляция за год составила, согласно данным последних месяцев, более 20%, – говорит Эндрико Вырклаэв, руководитель отдела фондов SEB. – Так как данные по инфляции за август еще точно не известны, можно приблизительно прикинуть, что те, кто в сентябре прошлого года забрал деньги и просто оставил лежать их на счету, потеряли от покупательной способности этих денег примерно пятую часть“.
К тому же, подчеркивает специалист, с этих денег они заплатили еще подоходный налог – 20%.
„Но самая большая потеря для тех, кто забрал деньги, – это то, что больше нет регулярного прироста на личный накопительный пенсионный счет, – констатирует Вырклаэв. – Например, люди со средней зарплаты за год таким образом потеряли более 700 евро в виде социального и подоходного налога. И так как выйдя из второй ступени, в течение десяти лет нельзя присоединиться снова, то эта потеря за десять лет достигает порядка 10 000 евро“.
Как подготовиться к кризису?
Многие уже читали, что осень и зима могут стать для Эстонии крайне непростыми. Некоторые даже задумывались, чтобы снять деньги из II пенсионной ступени, чтобы была возможности зимой оплатить счета за коммуналку. Однако банковские специалисты настоятельно советуют этого не делать.
„Мы рекомендуем финансово подготовиться к кризисной ситуации, – говорит руководитель отдела пенсионных фондов банка Luminor Вахур Мадиссон. – Не только с расчетом на эту зиму, а вообще у каждой семьи должна быть цель: создать резерв на покрытие непредвиденных расходов на шесть месяцев. Это поможет справиться как в период энергетического кризиса, так и в случае, если при поступлении ваших доходов вдруг возникнет непредвиденная пауза“.
Он подчеркивает: пенсионные накопления – это все же самая последняя мера.
„До этого нужно попробовать снизить свои расходы, – советует специалист. – Объясню, почему: на пенсию многие копят долго, порой всю жизнь, и для большинства их накопления – единственный доступный способ сохранить в пенсионном возрасте то качество жизни, к которому они привыкли. Если забрать деньги из II ступени, то вернуться туда можно будет только через 10 лет, и тогда будет уже очевидно сложнее накопить пенсионный резерв. Только при длительном, в течение многих лет, накоплении может сформироваться такой резерв, который сможет приносить хороший инвестиционный доход для приличной жизни на пенсии“.
Заплатить из накоплений коммуналку – глупая идея
„Согласно анализу Swedbank, профиль тех, кто покидает II ступень, за год не изменился, при этом средние суммы немного уменьшились, – говорит Кайре Пейк, руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank. – II ступень предназначена для пенсионного обеспечения, и ее использование до наступления пенсионного возраста стоит рассматривать крайне осторожно. С выплат удерживается подоходный налог, а возобновить участие во II ступени можно только через 10 лет, что может обернуться потерей тысяч евро. Отказаться от второй ступени на всякий случай и просто оставить деньги на сберегательном счете – не лучшее решение в долгосрочной перспективе, учитывая сегодняшние высокие показатели инфляции“.
Она добавляет: „Учитывая длительные сроки выплат из II ступени (5–9 месяцев с даты подачи заявления), мы не наблюдали интереса со стороны людей к снятию денег для оплаты коммунальных счетов, поскольку те, кто подал заявление сейчас, получат деньги на свои счета только в мае следующего года, когда большие зимние счета уже останутся уже в прошлом“.
Правильно ли поступили те, кто остался во II cтупени?
„Те, кто остался во II ступени, поступили правильно, – говорит Вахур Мадиссон из банка Luminor. – Вскоре они обязательно увидят плоды длительного накопления и инвестиций. В начале 2022 года было 576 400 человек, которые остались во II ступени и у них было порядка 4,5 млрд евро или в среднем почти 7800 евро на каждого“.
Специалист добавляет: „Нужно также учитывать, что II ступень появилась в 2002 году. И те, кто сразу к ней присоединился, сейчас находятся в таком периоде, когда – самые лучшие годы в плане доходов, и до пенсии еще около 25 лет. Поэтому есть основания полагать, что когда через пару десятков лет на пенсию пойдет первое поколение тех, кто в течение всей своей карьеры делал взносы во II ступень, у них будет очень приличный пенсионный резерв, в разы больше, чем сейчас, и он им очень поможет справляться с расходами на пенсии. Тем же, кто решил выйти из II ступени, остается надеяться только на государственную пенсию или на дополнительные источники дохода“.