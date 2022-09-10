Наступление Украины под Харьковом. Будет ли котел в районе Изюма?

Ранее ВСУ освободили Балаклею и более 30 сел и городов в Харьковской области.

Сообщения, которые поступают из разных источниках о взятии Купянска, часто противоречат друг другу в том, насколько ВСУ контролирует город. В сети появилось видео, на котором, как утверждается, видны украинские солдаты, въезжающие в город на бронемашине.

Одни телеграм-каналы, в основном, пророссийские, говорят, что украинские силы заняли только западную часть города, дойдя до реки Оскол. Однако есть сообщения и о полном контроле над городом. Подтверждения этой информации нет.

Но с оперативной точки зрения потеря даже восточной части города имеет решающее значение для снабжения изюмской группировки. Дело в том, что в городе расположена железнодорожная станция Купянск-узловой, через которую велось снабжение российских войск под Изюмом.

Станция находится на восточном берегу, но простреливается с западного, и разгружать на ней эшелоны не получится. Изюмская группировка оказалась отрезанной от основной линии снабжения.

С утра также поступают сообщения о том, что российские войска стали покидать Изюм. Об этом сообщили сразу несколько российских блогеров, имеющих свои источники информации в войсках. Поступали даже сообщения о том, что в город заходят части ВСУ, однако никаких фото- или видеодоказательств этого на момент написания заметки не публиковалось.

Третий город, который фигурирует в сводках с фронта - Лиман. Ранее украинские войска форсировали реку Северский Донец, и начали бои на подступах к Лиману. Российский телеграм-канал WarGonzo сообщает, что бои идут в самом городе. При этом другой канал - „Рыбарь“ - передает, что из Лимана вывели подразделения МЧС, МВД и Росгвардии.