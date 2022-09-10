Украина потребовала у УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча Россия — Босния и Герцеговина

„Напоминаем, что все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнований ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства на Украине. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями“, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте УАФ.