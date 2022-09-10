Из сценариев патриотических уроков в российских школах исчезли упоминания о войне. Почему?

Сам цикл занятий „Разговоры о важном“ (их то и дело называют „Старыми песнями о главном“, и вполне заслуженно) разработан Институтом стратегий развития образования РАО. Как выяснило издание „Важные истории“, он получил за это по госконтракту 22 миллиона рублей. Система из 32 классных часов (по числу учебных недель) разработана для четырех возрастных групп (начальная школа, 5-7, 8-9 и 10-11 классы, плюс и учреждения среднего профессионального образования). Она основана на традиционном „Календаре образовательных событий“, который Минпрос в минувшие годы обычно создавал для школ. Календарь предлагал темы для внеурочных мероприятий, посвященные всенародным праздникам и памятным датам: день битвы под Москвой, день снятия блокады, день космонавтики, 23 февраля, 8 марта, плюс юбилеи известных соотечественников. Он носил рекомендательный характер: школы могли положить его в основу плана воспитательной работы. Одни школы строго придерживались календаря, другие спокойно игнорировали его и писали свои планы так, как считали нужным.

Большинство родителей, однако, впервые осознало все это только в конце августа – когда на родительских собраниях в школах объявили о нововведениях: флаг, гимн, „Разговоры о важном“. Многие даже не поняли, что это не только в их школе. Осознание того, что это теперь так по всей стране, оказалось мучительным.

„Разговоры о важном“, серия классных часов, посвященных воспитанию в детях патриотизма, была анонсирована еще в конце прошлого учебного года. Государство всерьез озаботилось идеологическим воспитанием детей и объяснением им политических событий в правильном ключе – несмотря на то, что Конституция России прямо запрещает единую идеологию, а школа, согласно Закону об образовании, свободна от политики.

5 сентября с сайта нового школьного предмета „Разговоры о важном“ были сняты готовые сценарии патриотических уроков, запланированных на 12 сентября. А 6 сентября появились снова – но в усеченном виде, без упоминания о „специальной военной операции“. Что это – победа гражданского общества или поздно проснувшееся у властей чувство меры?

RusDelfi попросил работающую в одной из московских школ учительницу и журналистку изучить эти материалы, сравнить, что было, с тем, что стало, и выяснить, что же стало причиной внесённых изменений.

Но в этом году обязанность школы заниматься воспитанием детей была специально прописана в Законе об образовании (эти изменения были внесены в статью 12.1 закона в июле этого года и вступили в силу с 1 сентября). Теперь в нем сказано, что школы могут самостоятельно разрабатывать рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы только для начальной школы. А для старших и средних классов ее положено разрабатывать на основе „примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы“, включенных в „примерные образовательные программы“. Можно вообще ничего не разрабатывать своего, а прямо взять готовую программу, но это право учебного заведения, а не его обязанность. А вот придерживаться примерного календарного плана, который раньше был рекомендательным – это теперь обязанность.

На классных руководителей легла серьезная дополнительная нагрузка: 34 лишних рабочих часа, которые им к тому же никто не собирается оплачивать. Зато Минпрос позаботился о них и разработал все материалы к этим урокам: можно пользоваться готовыми.

Не страшно умирать

Эти разработки были выложены на специально созданный сайт „Разговоров о главном“ 28 августа. Первый урок 5 сентября – на тему „Россия – страна возможностей“, дальше, 12 сентября – классный час о Родине, дальше – про юбилей Циолковского и космос.