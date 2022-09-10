„Боже, храни короля!“ В Лондоне прошла церемония Прокламации монарха - впервые за 70 лет

Сент-Джеймсский дворец выбран не случайно. Это самая старая королевская резеденция в Лондоне.

Церемония началась в 10 часов утра по лондонскому времени. По протоколу сам монарх на ней не присутствует.

Церемония проводится под эгидой Совета по престолонаследию и носит исключительно символический характер.

По традиции английского престолонаследия, Карл III стал королем автоматически сразу же после смерти его матери - королевы Елизаветы II,

Между тем, Прокламация короля - важная веха в процессе смены монарха.

Документ, в котором официально зафиксирован факт восхождения Карла III на престол и который называется Основная прокламация, был сразу же подписан (в порядке очередности):

наследником престола принцем Уильямом

королевой-консортом Камиллой

лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт

премьер-министром Британии Лиз Трасс

архиепископом Кентерберийским

Все присутствующие кроме церемониймейстера одеты в черное или пурпурное - в знак скорби по усопшей королеве.

В первом ряду зрителей стояли бывшие премьер-министры Великобритании - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Вместе с ними находился лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.

Почтение - матери, любовь - жене, клятва - Шотландии

Новый король вышел к собравшимся во второй части церемонии.

Он начал с короткой речи, в которой, прежде всего, отдал дань любви и уважения покойной королеве.

„Я глубоко осознаю это великое наследство, обязанности и исключительную ответственность Суверена, которые теперь перешли ко мне. Принимая на себя эти обязанности, я буду стремиться следовать оставленному мне в наследие вдохновляющему примеру поддержания конституционного правления, буду стремиться к миру, гармонии и процветанию народов этих островов и королевств и территорий Содружества во всем мире“, - сказал король.

Он также отметил роль его супруги Камиллы в его жизни.

„Меня очень воодушевляет постоянная поддержка моей любимой жены“, - сказал Карл III.