Алькарас стал самым молодым финалистом US Open — 2022 за последние 32 года

Напомним, в матче 1/2 финала последнего мэйджора в сезоне испанец одолел своего оппонента со счётом 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3. Таким образом, 19-летний Алькарас стал самым молодым теннисистом, которому удалось выйти в финал Открытого чемпионата США, с 1990 года. Тогда это достижение покорилось Питу Сампрасу, сообщает официальный аккаунт ITF в своём „твиттере“.