Недопустимо! Четыре распространенные ситуации, когда молодежь соглашается с несправедливым ущербом
Споры с хитрым работодателем или собственником съемной квартиры, а также невыгодные устные договоренности при покупке первого в жизни автомобиля или бытовой техники – в практике ERGO это самые распространенные случаи, когда только что вступившим в жизнь молодым людям все чаще требуется юридическая помощь.
Статистика ERGO указывает на тенденцию к росту числа обращений к юристу. Среднестатистическому клиенту страхования юридических расходов юридическая помощь требуется не менее двух раз в течение года. При этом все чаще возникают ситуации, когда в такой помощи нуждаются молодые люди старше 20 лет, которые не побоялись обратиться к юристу, так как совершенно обоснованно почувствовали, что ими хотят несправедливо воспользоваться именно из-за молодости.
„Юридическое выяснение отношений обычно подразумевает необходимость с кем-либо связаться, встретиться с глазу на глаз и вести спор. Именно поэтому люди стремятся избегать таких конфликтных ситуаций. Причиной того, что зачастую мы решаем просто махнуть на спор рукой, обычно является отсутствие информации и уверенности в себе, а также недостаточная смелось для прямого общения. Все это свойственно для молодежи, и именно поэтому именно молодые люди нередко сталкиваются с попытками их использовать“, – объяснил руководитель портфеля страхования юридических расходов ERGO Майко Кальвет.
Кальвет рассказал о четырех наиболее распространенных ситуациях, когда молодые люди недостаточно разбираются в своих правах и предпочитают не искать правового решения, а просто отпустить ситуацию и жить спокойно дальше.
1. Устные договоренности и сделки
Оплату всех сделок, включая заем и покупку, всегда следует совершать банковским переводом, а не наличными, чтобы при необходимости существовала возможность доказать факт совершения сделки. Даже если вы одалживайте деньги своему другу, заем нужно зафиксировать подходящим способом, например, электронно посредством SMS-сообщения, электронного письма, сообщения в Messenger или в другом приложении для общения, чтобы обе стороны при необходимости можно было идентифицировать.
Договор можно заключить устно, письменно или в любой другой форме, однако проблемой устных договоренностей как раз и является сложность с доказыванием их наличия, и поэтому юристы советуют заключать все договоры письменно. „Нередко первой крупной покупкой молодых людей является автомобиль, и чаще всего они покупают именно подержанные автомобили, в случае которых после покупки может возникнуть немало неприятных сюрпризов, – добавил Кальвет. – При заключении устного договора купли-продажи впоследствии будет сложно доказать, в каком состоянии должен был быть автомобиль, в результате чего зачастую все дальнейшие расходы на ремонт приходится нести уже новому собственнику. Если же был заключен письменный договор купли-продажи, в котором зафиксировано состояние транспортного средства, и после покупки выявляются недостатки, о которых покупателю не было сообщено, то у продавца можно потребовать устранить такие недостатки“.
2. Манипуляции со стороны работодателей
В случае страхования юридических расходов клиенты чаще всего обращаются за помощью именно в связи с заключением трудового договора. „У молодых людей отсутствует жизненный опыт и знания, необходимые для оценки различных пунктов договора, и они хотят уточнить, является ли договор разумным и что именно от них может требовать работодатель, – отметил Кальвет. – Если вы не готовы вступать в спор исходя из собственных знаний, или не знаете, как следует поступить, юрист непременно добавит вам уверенности“.
Споры возникают в ситуациях, когда несправедливо прекращаются трудовые отношения, не выплачиваются отпускные деньги или дополнительные платы или же в одностороннем порядке вносятся изменения, с которым работник не согласен. „У работодателя за долгие годы деятельности и вовсе может сформироваться собственная тактика использования недостаточной осведомленности молодежи, – добавил Кальвет. – Если человек не знает закон, ему очень сложно отстаивать свои права в такой ситуации, и зачастую работодатели и вовсе стремятся создать впечатление, как будто сам работник что-то сделал не так или что договор полностью соответствует закону“.
3. Отказ возвратить залог
Главные споры с арендодателями, как правило, возникают при прекращении договора. „Нередко арендодатели, отказываясь вернуть залоговые деньги, ссылаются на различные повреждения в съемной квартире, которые на самом деле имелись в ней уже раньше, – объяснил Кальвет. – В такой ситуации сделать что-либо задним числом очень сложно. Поэтому важно уже при въезде в жилье зафиксировать на фотографиях изначальное состояние жилья, убедиться, что на фотографиях есть даты, и приложить фотографии к договору“.
4. Споры с торговцем о совершенной покупке
При покупке товара в магазине договор продажи заключается даже в том случае, если продавец не выдает за уплаченные деньги кассовый чек. Однако в случае споров самым главным является способность доказать совершение сделки, что можно сделать, взяв чек или совершив оплату банковским переводом, зафиксировав таким образом как факт совершения сделки, так и ее время.
„Если в случае интернет-магазинов люди уже умеют достаточно хорошо анализировать и выбирать, то в случае покупок от частных лиц, например посредством платформы Facebook Marketplace, на которой действует немало мошенников, достаточно часто возникают проблемы, когда покупатель не совершает перевод за купленный товар“, – сказал Кальвет. Попасть в ловушку можно и с более крупными торговыми сетями, если продавец отказывается возместить стоимость товара или выполнить его ремонт, утверждая, что повреждение нанес сам покупатель. „Как раз совсем недавно мы столкнулись с необычным случаем, когда продавец мобильного телефона не был согласен возместить ущерб, вызванный повреждением водонепроницаемого телефона водой. Благодаря страхованию юридических расходов ERGO клиент получил помощь от юриста как при общении с продавцом, так и при обращении в Комиссию по потребительским спорам. В результате справедливость восторжествовала и телефон был отремонтирован“.
Страхование юридических расходов ERGO помогает в ситуациях, когда застрахованное лицо или член его семьи стали жертвой несправедливого обращения, что привело к денежным расходам или неполученной компенсации. Страхование покрывает связанные с юридической помощью расходы, позволяет защитить свои права в суде и получить указания о том, как следует поступить в конкретной ситуации.