Недопустимо! Четыре распространенные ситуации, когда молодежь соглашается с несправедливым ущербом

Статистика ERGO указывает на тенденцию к росту числа обращений к юристу. Среднестатистическому клиенту страхования юридических расходов юридическая помощь требуется не менее двух раз в течение года. При этом все чаще возникают ситуации, когда в такой помощи нуждаются молодые люди старше 20 лет, которые не побоялись обратиться к юристу, так как совершенно обоснованно почувствовали, что ими хотят несправедливо воспользоваться именно из-за молодости.

„Юридическое выяснение отношений обычно подразумевает необходимость с кем-либо связаться, встретиться с глазу на глаз и вести спор. Именно поэтому люди стремятся избегать таких конфликтных ситуаций. Причиной того, что зачастую мы решаем просто махнуть на спор рукой, обычно является отсутствие информации и уверенности в себе, а также недостаточная смелось для прямого общения. Все это свойственно для молодежи, и именно поэтому именно молодые люди нередко сталкиваются с попытками их использовать“, – объяснил руководитель портфеля страхования юридических расходов ERGO Майко Кальвет.

Кальвет рассказал о четырех наиболее распространенных ситуациях, когда молодые люди недостаточно разбираются в своих правах и предпочитают не искать правового решения, а просто отпустить ситуацию и жить спокойно дальше.

1. Устные договоренности и сделки

Оплату всех сделок, включая заем и покупку, всегда следует совершать банковским переводом, а не наличными, чтобы при необходимости существовала возможность доказать факт совершения сделки. Даже если вы одалживайте деньги своему другу, заем нужно зафиксировать подходящим способом, например, электронно посредством SMS-сообщения, электронного письма, сообщения в Messenger или в другом приложении для общения, чтобы обе стороны при необходимости можно было идентифицировать.