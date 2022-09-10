Другие виды
10.09.2022, 10:48

Эстонский дзюдоист стал чемпионом мира

 
Juhan Mettis
Juhan Mettis
ФОТО: Eesti Judoliit | Erakogu

Эстонский дзюдоист Юхан Меттис завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг среди ветеранов на чемпионате мира, который проходил в Польше.

Меттис, бывший член сборной Эстонии по дзюдо, уверенно победил всех соперников во время чемпионата мира. „Соревнования прошли очень хорошо, предыдущий опыт мне очень помог, а подготовка прошла хорошо. Важнейшим соперником был Гурбан Мамедли в третьем раунде, который во время борьбы демонстрировал очень хорошую технику, и против него я должен был выкладываться на все 100%“, - прокомментировал новый чемпион мира среди ветеранов.

Меттис в первом раунде победил грузинского дзюдоиста Нодара Андгуладзе и во втором раунде немца Артура Вартанджани, благодаря быстрому и сильному броску противника на спину. В третьем раунде он встретился с азербайджанцем Гурбаном Мамедли, которого эстонский дзюдоист выиграл и заработал вторую по значимости оценку дзюдо, ваза-ари. Четвертым соперником стал британский дзюдоист Терри Диксон, которого Меттис снова победил благодаря быстрому и сильному броску противника на спину.

Эстонская команда ветеранов дзюдо была самой многочисленной на чемпионате мира в этом году. Всего Эстонию представляли семь спортсменов, в том числе две женщины.

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