Эстонский дзюдоист стал чемпионом мира

Меттис, бывший член сборной Эстонии по дзюдо, уверенно победил всех соперников во время чемпионата мира. „Соревнования прошли очень хорошо, предыдущий опыт мне очень помог, а подготовка прошла хорошо. Важнейшим соперником был Гурбан Мамедли в третьем раунде, который во время борьбы демонстрировал очень хорошую технику, и против него я должен был выкладываться на все 100%“, - прокомментировал новый чемпион мира среди ветеранов.



Меттис в первом раунде победил грузинского дзюдоиста Нодара Андгуладзе и во втором раунде немца Артура Вартанджани, благодаря быстрому и сильному броску противника на спину. В третьем раунде он встретился с азербайджанцем Гурбаном Мамедли, которого эстонский дзюдоист выиграл и заработал вторую по значимости оценку дзюдо, ваза-ари. Четвертым соперником стал британский дзюдоист Терри Диксон, которого Меттис снова победил благодаря быстрому и сильному броску противника на спину.