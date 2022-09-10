Ежедневно 12 000 ходатайств. Новый план государства в интересах предоставляющей быстрые кредиты фирмы

Разрабатываемый под руководством Министерства финансов законопроект, который сделает рынок кредитов более открытым и прозрачным, начнет применяться, предположительно, в течение ближайших двух лет.

Хотя предлагающие кредиты фирмы прежде чем принять положительное решение, обязаны оценить, способен ли человек вернуть кредит, то есть проверить его доходы и объем имеющихся финансовых обязательств, доступную сегодня информацию нельзя считать всеобъемлющей.

Например, выписка с банковского счета или данные, представленные самим человеком, могут не отражать сведения обо всех взятых им обязательств. Через базы данных предлагающим кредиты предприятиям доступна негативная информация, то есть данные о задолженностях и нарушениях сроков оплаты, однако положительная информация о финансовых обязательствах (кредиты, займы, платежи в рассрочку) сегодня недоступна.

„Любой ответственный кредитор заинтересован в том, чтобы кредитная нагрузка не оказалась для клиента непосильным бременем и не привела бы в худшем случае к неплатежеспособности. Положительный кредитный регистр будет содержать достоверную и полную информацию. Финансовый сектор заинтересован в таком регистре, он будет способствовать принятию наилучших решений как с точки зрения кредитополучателя, так и кредитодателя“, - сказала член правления фирмы Bondora Марта Скирта.

„Кроме того, регистр кредитов позволит потребителям контролировать заключенные ими договоры, даст полную картину активных обязательств“, - отметила Марта Скирта.

Банки, в которых клиенты имеют счета, как правило, имеют доступ к информации, связанной с клиентами, например, находятся в курсе их потребительских привычек, что может несколько подавлять конкуренцию на рынке кредитов.

Положительный кредитный регистр активизирует рынок кредитов, позволит потребителям выбирать наиболее подходящие предложения. Кроме того, вырастет конкуренция между кредитодателями, что в интересах потребителей.