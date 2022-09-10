Ежедневно 12 000 ходатайств. Новый план государства в интересах предоставляющей быстрые кредиты фирмы
Член правления Bondora, как пишет Delfi Ärileht, с одобрением относится к идее создания кредитного регистра, тем более, что сегодня клиенты без труда могут обмануть фирму.
Разрабатываемый под руководством Министерства финансов законопроект, который сделает рынок кредитов более открытым и прозрачным, начнет применяться, предположительно, в течение ближайших двух лет.
Хотя предлагающие кредиты фирмы прежде чем принять положительное решение, обязаны оценить, способен ли человек вернуть кредит, то есть проверить его доходы и объем имеющихся финансовых обязательств, доступную сегодня информацию нельзя считать всеобъемлющей.
Например, выписка с банковского счета или данные, представленные самим человеком, могут не отражать сведения обо всех взятых им обязательств. Через базы данных предлагающим кредиты предприятиям доступна негативная информация, то есть данные о задолженностях и нарушениях сроков оплаты, однако положительная информация о финансовых обязательствах (кредиты, займы, платежи в рассрочку) сегодня недоступна.
„Любой ответственный кредитор заинтересован в том, чтобы кредитная нагрузка не оказалась для клиента непосильным бременем и не привела бы в худшем случае к неплатежеспособности. Положительный кредитный регистр будет содержать достоверную и полную информацию. Финансовый сектор заинтересован в таком регистре, он будет способствовать принятию наилучших решений как с точки зрения кредитополучателя, так и кредитодателя“, - сказала член правления фирмы Bondora Марта Скирта.
„Кроме того, регистр кредитов позволит потребителям контролировать заключенные ими договоры, даст полную картину активных обязательств“, - отметила Марта Скирта.
Банки, в которых клиенты имеют счета, как правило, имеют доступ к информации, связанной с клиентами, например, находятся в курсе их потребительских привычек, что может несколько подавлять конкуренцию на рынке кредитов.
Положительный кредитный регистр активизирует рынок кредитов, позволит потребителям выбирать наиболее подходящие предложения. Кроме того, вырастет конкуренция между кредитодателями, что в интересах потребителей.
В начале 2022 года в Эстонии действовали 94 предприятия, предлагающие кредиты, из них 70 находятся под надзором Финансовой инспекции. После вступления в силу закона, который обяжет предоставлять информацию о кредитах, они должны будут передавать информацию о кредитных договорах в кредитный регистр.
Поскольку в Эстонии заключено более миллиона кредитных договоров, которые касаются физических лиц, законопроект будет иметь огромное значение. Точное количество лиц, заключивших договоры о кредитах, установить невозможно, так как многие люди заключили более одного кредитного договора.
Судя по статистике, которая имеется в распоряжении Министерства финансов, в течение рабочего дня физические лица подают около 12 000 ходатайств о кредите, т. е. примерно 240 000 ходатайств в месяц.
Средняя сумма выдаваемого банками потребительского кредита (2237 евро) значительно превышает среднюю сумму потребительского кредита кредитодателей (1050 евро). По данным Финансовой инспекции, в 2021 году средний банковский потребительский кредит увеличился на 226 евро, а средний потребительский кредит кредитодателей на 266 евро.