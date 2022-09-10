Министр Рийсало и министр Петерсон: даже одно самоубийство – это слишком много

За последние десятилетия количество самоубийств в Эстонии значительно сократилось. Например, в 1994 году 615 человек погибли, покончив с собой, в 2001 году - 401 человек. Однако в последнее десятилетие количество самоубийств постепенно снижалось, оставаясь примерно на уровне в районе двухсот в год. В 2021 году в Эстонии покончили с собой 186 человек.

„Суицид возможно предотвратить. Чтобы мы не теряли своих близких таким трагическим образом, необходимо улучшить систему охраны душевного здоровья в целом, а также заняться непосредственно профилактикой самоубийств. С начала этого года отдел душевного здоровья при Министерстве социальных дел активно ищет новые возможности улучшить доступность психологической и психиатрической помощи“, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Открыт прием заявок местных самоуправлений на оказание своим жителям услуг в области душевного здоровья, создана сеть консультантов-душепопечителей, для увеличения количества специалистов финансируется год профессионального обучения клинических психологов и психологов-консультантов. В конце 2022 года на основе планов развития системы охраны душевного здоровья ближайших лет будет разработана единая программа мероприятий по охране душевного здоровья, а к концу 2024 года будет готов и детальный план мер по профилактике самоубийств. „Мы считаем, что необходимо значительно увеличить внимание к нижним уровням пирамиды психического здоровья, то есть к поддержанию душевного здоровья, самопомощи и максимально раннему выявлению проблем“.

Сегодня в 11:00 возле Горхола в сотрудничестве с актрисой Лийз Линдмаа и хореографом Лиизой Варес откроется инсталляция из 186 стульев. Это число символично, поскольку именно столько людей в прошлом году ушло из жизни в результате суицида.