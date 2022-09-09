Карл III впервые обратился к жителям Великобритании в качестве монарха

„Я обращаюсь сегодня к вам с чувством глубокой печали, - сказал король. - На протяжении всей своей жизни Ее Величество королева, моя любимая мать, была источником вдохновения и примером для меня и всей моей семьи. Мы, как любая другая семья, в огромном долгу перед ней за ее любовь, привязанность, руководство и пример“.

„Ее преданность делу как суверена всегда была непоколебима во времена перемен и движения вперед, времена радости и празднований, во времена печали и потерь, - отметил Карл III, - помимо личного горя, которое испытывает вся моя семья, мы также разделяем со многими из вас в Соединенном Королевстве, во всех странах, где королева была главой государства, в странах Содружества и во всем мире, глубокое чувство благодарности за те 70 с лишним лет, в течение которых моя мать как королева служила людям стольких стран“.

„Я отдаю дань памяти моей матери и чту ее жизнь, отданную служению делу, я знаю, что ее смерть приносит большую печаль многим из вас и разделяю это чувство безмерной потери со всеми вами, - сказал монарх. - Как сама королева делала это с такой непоколебимой преданностью, так и я теперь торжественно клянусь в течение всего дарованного мне Богом времени поддерживать конституционные принципы, лежащие в основе нашей нации“.

„Где бы вы ни жили в Соединенном Королевстве или в странах и на территориях по всему миру, и каким бы ни было ваше происхождение и убеждения, я постараюсь и дальше служить вам с верностью, уважением и любовью, как делал это на протяжении всей моей жизни“, - сказал Карл III. „Конечно, моя жизнь изменится, когда я приму на себя новые обязанности, - признался король. - Я больше не смогу уделять так много времени и энергии благотворительным организациям и вопросам, которые меня так глубоко волнуют. Но я знаю, что эта важная работа будет продолжаться в надежных руках других“.

„Это также время перемен для моей семьи. Я рассчитываю на любящую помощь моей дорогой жены Камиллы. В знак признания ее верной службы на благо общества с момента заключения нашего брака 17 лет назад она становится королевой-консортом“.